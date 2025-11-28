Võ sĩ trở lại công trường sau màn ra mắt UFC hoành tráng

Bất chấp chiến thắng vang dội ngay trong lần ra mắt UFC, võ sĩ người Mỹ Ethyn Ewing vẫn trở lại công việc xây dựng thường ngày để mưu sinh.

Ewing trở thành câu chuyện truyền cảm hứng nhất tại UFC 322 hôm 23/11, nhưng cuộc đời của võ sĩ người Mỹ lại hoàn toàn trái ngược với ánh đèn sân khấu.

Vài ngày sau trận thắng tài năng trẻ Malcolm Wellmaker, Ewing được nhìn thấy đứng giữa bụi bặm công trường, cầm máy khoan và đội mũ bảo hộ như chưa từng đặt chân vào lồng bát giác lớn nhất thế giới. Video ghi lại khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền, biến Ewing thành biểu tượng mới của những võ sĩ phải "hai tay hai nghề" để nuôi giấc mơ võ thuật đỉnh cao.

Ethyn Ewing được công bố thắng điểm trong trận gặp Malcolm Wellmaker tại UFC 322 ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Ảnh: Imagn Images

Hành trình Ewing đến UFC 322 cũng bất ngờ và không hề được chuẩn bị. Chỉ 8 ngày trước sự kiện, anh còn thi đấu ở một giải độc lập để giành chiến thắng thứ tám trong sự nghiệp nhà nghề.

Bước ngoặt đến khi Cody Haddon bất ngờ rút lui vì chấn thương, khiến Wellmaker không có đối thủ chỉ 48 giờ trước giờ thi đấu. Khi UFC gọi điện, Ewing lập tức nhận lời dù biết anh phải vào lồng bát giác mà gần như không có thời gian chuẩn bị.

Dù vậy, Ewing tạo cú sốc lớn nhất đêm thi đấu. Anh tấn công chủ động, vượt trội ở striking (các đòn đá) và thắng điểm.

Chiến thắng vang dội ấy không đủ để Ethyn từ bỏ công việc thứ hai: công nhân xây dựng. Mức thù lao của hợp đồng tân binh UFC vốn không cao, điều từng khiến nhiều võ sĩ buộc phải làm thêm để trang trải cuộc sống.

Chính Wellmaker, đối thủ mà Ewing vừa hạ gục, từng làm công việc dọn dẹp hệ thống ống nước trước khi gia nhập UFC. Chỉ khi nhận hai khoản thưởng 50.000 USD cho hai trận knockout đầu tiên, Wellmaker mới có thể toàn tâm theo đuổi võ thuật.

Ở công trường, Ewing được chào đón như một người hùng. Đồng nghiệp xếp thành hàng để vinh danh, vỗ tay và hò reo khi anh bước vào. "Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, nhưng tôi lại trở về với công việc thường ngày", Ewing nói. Dù vừa trải qua một trong những khoảnh khắc lớn nhất cuộc đời, anh vẫn giữ nguyên sự bình dị, coi việc trở lại công trường là điều tự nhiên như mọi ngày.

Ethyn Ewing trong đòn quật ngã Malcolm Wellmaker. Ảnh: Imagn Images

Chiều ngược lại, Wellmaker - người được đánh giá cao hơn hẳn - lại nhận thất bại đầu tiên trong sự nghiệp. Võ sĩ Mỹ sở hữu 10 trận thắng, trong đó có 8 knock-out, và từng đặt mục tiêu gia nhập top 15 hạng gà trong năm tới. Tuy nhiên, trước Ewing, anh bị cuốn vào nhịp độ dồn dập và không thể áp đặt lối đánh sở trường.

Trận đấu giữa Ewing và Wellmaker được xem là một trong những màn so tài hấp dẫn nhất đêm UFC 322. Không loại trừ khả năng họ sẽ sớm tái đấu, khi cả hai tiến gần tới top 15.

Trong lúc chờ ngày đó, Ewing vẫn tiếp tục cuộc sống giản dị ở California. Trên Instagram, anh đã cập nhật dòng mô tả mới: "Võ sĩ UFC" và "thợ khoan bê tông".

Hồng Duy (theo Marca)