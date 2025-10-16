Võ sĩ sumo Nhật Bản gây sốt ở London

AnhLần đầu sau hơn ba thập kỷ, 40 võ sĩ sumo hàng đầu thế giới tái xuất tại Royal Albert Hall - mang theo cả nghi lễ nghìn năm, sức mạnh khổng lồ và cơn sốt vé ở London.

Các võ sĩ sumo Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm trước Cung điện Buckingham. Ảnh: AP

Trên các con phố trung tâm London những ngày qua, người dân ngỡ ngàng khi bắt gặp những người đàn ông Nhật Bản cao lớn, khoác áo truyền thống, thong thả dạo quanh những địa điểm nổi tiếng như Tháp đồng hồ Big Ben hay Điện Buckingham. Đó là các võ sĩ sumo tham dự giải đấu kéo dài năm ngày tại Royal Albert Hall - sự kiện quy mô lớn thứ hai từng được tổ chức ngoài Nhật Bản.

Không chỉ thi đấu, các đô vật còn khiến người hâm mộ thích thú với cuộc sống đời thường. Một số ghé TK Maxx ở High Street Kensington mua sắm, hai người khác mua bữa sáng ở McDonald’s với hóa đơn gần 27 USD, trong khi có nhóm ba võ sĩ thuê xe đạp Lime để dạo phố. Một người còn ghé quán The Blue Post ở Soho để thưởng thức một cốc Guinness.

"Tôi rất hạnh phúc khi được đưa sumo trở lại London sau hơn 30 năm", một võ sĩ kể với Sky Sports. "Đây là vinh dự lớn, và tôi muốn khán giả Anh thấy sumo tuyệt vời đến thế nào".

Hai võ sĩ sumo thưởng thức bữa sáng gần Tòa nhà Quốc hội trong chuyến tham quan trung tâm London. Ảnh: AP

Để đón các vị khách đặc biệt nặng tổng cộng tới 6 tấn, ban tổ chức tại Royal Albert Hall đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng. "Chúng tôi phải mua mới toàn bộ ghế, loại có thể chịu đến 200 kg mỗi chiếc", ông Matthew Todd, giám đốc chương trình của Royal Albert Hall, tiết lộ với The Guardian. "Ghế thông thường chỉ chịu được một nửa trọng lượng đó".

Nhà vệ sinh cũng được gia cố đặc biệt, bởi theo Todd, "những loại gắn tường là thách thức lớn nhất". Nguồn cung thực phẩm thậm chí còn trở nên khan hiếm khi ban tổ chức đặt quá nhiều mì từ nhà bán buôn. "Họ nói đã hết hàng vì chúng tôi đặt mua gần như toàn bộ số mì họ có", Todd kể.

Công tác bảo hiểm cho khán giả cũng được chú trọng. Với trọng lượng trung bình hơn 160 kg, các võ sĩ có thể văng ra khỏi sàn đấu không có rào chắn và đè trúng người xem. Royal Albert Hall đã phát cảnh báo chính thức trên website: "Các ghế ngồi gần sàn đấu có nguy cơ bị đô vật ngã vào. Khách ngồi khu vực này cần tự chịu trách nhiệm và chúng tôi không khuyến khích người có vấn đề di chuyển hoặc trẻ nhỏ ngồi gần".

Sumo gây sốt tại London Ban tổ chức chuẩn bị đấu trường tại Royal Albert Hall trong 4 ngày.

Điều đó không làm giảm sức hút. Vé xem gần như cháy sau khi mở bán, vì khán giả háo hức chứng kiến môn thể thao cổ xưa bậc nhất thế giới.

Giữa khung cảnh cổ kính của Royal Albert Hall, tiếng trống, tiếng hò reo, những cú vật mạnh mẽ xen lẫn tiếng cười thích thú khi các đô vật khổng lồ tung hoành trên sàn đấu đã tạo nên một sự giao thoa hiếm có giữa văn hóa Nhật Bản và Anh.

Với những người ở London, tuần này không chỉ là dịp xem những "ngọn núi biết di chuyển" thi đấu, mà còn là lần hiếm hoi chứng kiến tinh thần sumo - thứ hòa quyện giữa sức mạnh, nghi lễ và lòng tôn kính truyền thống - ngay giữa lòng thủ đô.

Onosato Daiki (phải) đấu Hoshoryu Tomokatsu trong trận playoff của Giải đấu Sumo mùa thu lớn ở Nhật Bản vào tháng 9. Ảnh: The Asahi Shimbun

Sumo là môn võ truyền thống có lịch sử hơn 1.500 năm ở Nhật Bản, xuất phát từ các nghi lễ Thần đạo để tạ ơn mùa màng. Trước mỗi trận, các đô vật rắc muối lên sàn để thanh tẩy và cầu may, rồi lao vào nhau trong một không gian hình tròn gọi là "dohyō". Mục tiêu rất đơn giản: ai bị đẩy ra khỏi vòng hoặc chạm đất bằng bất kỳ phần cơ thể nào ngoài bàn chân là thua.

Mỗi trận sumo thường chỉ kéo dài vài giây, nhưng ẩn sau đó là cả đời khổ luyện. Đô vật phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, sống trong "heya" - trại huấn luyện khép kín, ăn ngủ và rèn thể lực theo cùng một khuôn mẫu. Các nghi thức thi đấu, từ cú dậm chân đến cách chào đối thủ, đều được coi là biểu tượng của sự tôn trọng và tinh thần võ đạo.

Thân hình khổng lồ của các võ sĩ không phải là ngẫu nhiên. Để có được lợi thế về trọng tâm và sức nặng, họ phải tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ mỗi ngày - đặc biệt là "chanko-nabe", món lẩu giàu đạm đặc trưng của giới sumo. Một đô vật chuyên nghiệp có thể nặng hơn 200 kg, nhưng khối lượng ấy đi kèm sức mạnh, sự linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng phi thường. Chính sự kết hợp giữa sức nặng, kỹ thuật và kỷ luật đã biến sumo trở thành một trong những biểu tượng độc đáo nhất của văn hóa Nhật Bản.

Hồng Duy (theo Sport Mail)