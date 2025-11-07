Võ sĩ quyền Anh đối mặt án tù vì cắn tài xế taxi

Thổ Nhĩ KỳRoss Kitchen, võ sĩ quyền Anh người Anh, có thể bị phạt tới 33 năm tù sau khi tấn công dã man một tài xế taxi ở Istanbul và bị cáo buộc cố ý gây thương tích nghiêm trọng cùng cướp tài sản.

Trong phiên tòa ở tòa án hình sự cấp cao thứ 18 tại Istanbul ngày 4/11, Kitchen bị buộc tội tấn công tài xế taxi Kadir Bicer, 56 tuổi, với hành vi mà các công tố viên mô tả là "man rợ".

Võ sĩ quyền Anh tấn công tài xế taxi Ross Kitchen tấn công tài xế taxi Kadir Bicer.

Sự cố xảy ra ngày 14/4 tại quận Eyupsultan, sau khi Bicer đón Kitchen từ sân bay Istanbul để chở vào trung tâm thành phố.

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc xe đang di chuyển, Kitchen bất ngờ nổi cơn hoảng loạn, nhào người từ ghế sau lên tấn công tài xế. Camera hành trình ghi lại cảnh võ sĩ này quàng tay qua cổ Bicer, dùng tay xoay mặt ông rồi cố cắn vào mũi. Kitchen còn đâm ngón tay vào mắt nạn nhân giữa lúc chiếc xe vẫn đang kẹt trong dòng giao thông đông đúc.

Sau vài giây giằng co, taxi dừng bên đường và cả hai lao ra ngoài đánh nhau. Bicer cuối cùng thoát được, nhưng đã bị thương nặng ở mặt và mắt. Kitchen bỏ trốn, để mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường. Một tài xế khác phát hiện và gọi cấp cứu. Bicer được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải gây mê để điều trị và trải qua nhiều tuần trong phòng hồi sức.

Kadir Bicer được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải hôn mê điều trị và trải qua nhiều tuần trong phòng hồi sức. Ảnh: Sun

Trước tòa, Bicer cáo buộc Kitchen cướp khoảng 1.500 USD trong lúc tấn công, và cho biết vụ tấn công khiến ông chịu tổn thương vĩnh viễn. Tài xế này nói: "Một phần khuôn mặt tôi vẫn bị tê, tôi không nhìn được bằng một mắt, cử động cũng khó khăn. Ban đêm tôi vẫn giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Tôi muốn công lý".

Nạn nhân cũng nói Kitchen không có dấu hiệu say rượu hay bị kích động từ trước, nhưng đột ngột thay đổi thái độ giữa chuyến đi.

Kitchen bị cảnh sát bắt sau đó và tạm giam chờ xét xử. Tại phiên tòa ngày 4/11, anh khai rằng bản thân hành động vì sợ hãi. "Tôi vốn đã thấy không khỏe từ trước khi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ mình bị bắt cóc, nên mới tấn công", võ sĩ người Anh trình bày.

Tuy nhiên, công tố viên cáo buộc anh ta phạm hai tội, gồm "Cố ý gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến gãy xương với tính chất man rợ" và "Cướp có tình tiết tăng nặng". Tổng mức hình phạt đề nghị lên tới 33 năm tù.

Ross Kitchen bị bắt và nguy cơ ngồi tù 33 năm. Ảnh: Sun

Sự việc xảy ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều vụ du khách Anh gây rối tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 9, một chuyến bay đến Antalya buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một hành khách người Anh tấn công người ngồi cạnh, khiến cơ trưởng phải dừng hành trình giữa chừng.

Với vụ của Kitchen, phiên tòa vẫn đang tiếp diễn. Nếu bị kết tội, võ sĩ 35 tuổi nghiệp dư này có thể phải ngồi tù nhiều thập kỷ tại Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia nổi tiếng với hệ thống pháp lý nghiêm khắc đối với các hành vi bạo lực nhằm vào người dân địa phương.

Hồng Duy (theo The Sun)