Võ sĩ quyền Anh bị đấm bung tóc giả

MỹVõ sĩ Jarrell Miller gặp sự cố hài hước, nhưng vẫn đánh bại Kingsley Ibeh trong trận quyền Anh hạng nặng tại New York.

Sự việc xảy ra cuối hiệp hai màn thượng đài tại Madison Square Garden tối 31/1. Ibeh dồn Miller vào dây đài và tung ra loạt đòn. Một cú đấm mạnh khiến đầu Miller giật ngược ra sau, làm phần tóc giả bật lên để lộ mảng đầu hói. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả trên khán đài bật cười.

Miller kết thúc hiệp đấu với mái tóc giả vẫn còn lơ lửng trên đầu. Đến giờ nghỉ giữa hiệp, anh tháo hẳn tóc giả và ném xuống khán đài, nhận về những tràng reo hò lớn.

Bình luận viên Chris Mannix của kênh DAZN thốt lên: "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế trong quyền Anh".

Bản thân Miller tỏ ra khá thoải mái trước tình huống dở khóc dở cười, trong khi Ibeh cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Sự cố bất ngờ này trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu, vốn không được đánh giá cao về mặt chuyên môn.

Kết thúc 10 hiệp, Miller thắng bằng điểm trọng tài sít sao. Khi công bố kết quả, võ sĩ người Mỹ vừa ăn mừng vừa xoa tay lên đỉnh đầu.

Sau trận, Miller cho biết anh bị rụng tóc nặng chỉ vài ngày trước đó do nhầm lẫn sử dụng "thuốc tẩy amoniac" tìm thấy tại nhà mẹ thay vì dầu gội. "Tôi là người thích gây cười. Bạn phải biết tự biến những chuyện như vậy thành trò đùa", Miller nói.

Miller sinh ngày 15/7/1988 tại Brooklyn, New York. Anh lớn lên trong một gia đình đa sắc tộc, với mẹ mang dòng máu Belize và Ireland, còn cha có gốc Haiti - Pháp và Cộng hòa Dominica. Nhờ đó, Miller sở hữu quốc tịch Belize, Pháp và Haiti theo huyết thống gia đình.

Miller đến với quyền Anh từ 14 tuổi, coi đây là cách tự vệ sau khi từng bị tấn công trên đường phố. Hai năm sau, anh bắt đầu tập Muay Thai, trước khi phát triển sự nghiệp song song ở quyền Anh và kickboxing. Trong giai đoạn đầu, Miller chịu ảnh hưởng từ những tượng đài hạng nặng như Mike Tyson và Riddick Bowe.

Ở sự nghiệp quyền Anh nhà nghề, Miller từng giữ các đai hạng nặng NABA và NABO giai đoạn 2016-2017, đồng thời sở hữu các chiến thắng đáng chú ý trước những cựu vô địch thế giới như Tomasz Adamek và Lucas Browne. Trước khi tập trung hoàn toàn cho quyền Anh, Miller từng thi đấu kickboxing tại các giải lớn như WCL, K-1 và Glory.

Ở tuổi 37, Miller là gương mặt nhiều tai tiếng của làng quyền Anh hạng nặng. Anh từng được lên lịch thách đấu Anthony Joshua tại Madison Square Garden năm 2019, nhưng bị loại khỏi trận tranh đai sau khi không vượt qua các cuộc kiểm tra doping. Joshua sau đó thua sốc Andy Ruiz Jr ở một trong những cú địa chấn lớn nhất lịch sử quyền Anh hạng nặng.

Hồng Duy (theo The Guardian)