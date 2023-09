Võ sĩ Oliveira tranh đai với tay đấm Hàn Quốc

Bà Rịa - Vũng TàuVõ sĩ Brazil Robson Oliveira sẽ đấu Kim Jin Min (Hàn Quốc) tại sự kiện MMA chuyên nghiệp châu Á Angel's Fighting Championship AFC 28, tối nay 16/9.

MMA AFC 28 sẽ diễn ra tại với nhiều võ sĩ hàng đầu như Robson Oliveira, Pablo Eduardo, Jae Woong Byun, Mùi Trọng Vinh, Lưu Đức Mạnh...

Sự kiện có bảy cặp đấu, quy tụ rất nhiều võ sĩ tên tuổi, giàu kinh nghiệm hứa hẹn mang đến những màn so tài có chất lượng chuyên môn rất cao. Trong đó, tâm điểm sẽ là màn tranh đai vô địch tạm thời hạng Fly Weight (56kg) giữa nhà vô địch BJJ người Brazil Robson Oliveira và tay đấm người Hàn Quốc Kim Jin Min.

Robson và Kim trong màn cân nặng trước trận ngày 15/9. Ảnh: Đông Huyền

Oliveira nổi lên trong làng MMA Việt Nam từ lần bị xử thua tranh cãi trước Trần Ngọc Lượng ở LION Championship 05 hồi tháng 4/2023. Nhưng sau khi trở lại, võ sĩ Brazil này liên tiếp chiến thắng ấn tượng ở các sự kiện võ thuật tổng hợp danh tiếng như AFC hay LION Championship. Mới nhất tại MMA LION Championship 08 hồi giữa tháng 8, Oliveira hạ knock-out Phan Huy Hoàng chỉ trong hiệp đầu bằng đòn siết cổ sau hiểm.

Kim Jin Min đã đánh 11 trận chuyên nghiệp. Võ sĩ Hàn Quốc 29 tuổi đang đạt phong độ cao với bốn trận gần nhất toàn thắng, hai trận thắng bằng knock-out kể từ khi gia nhập đấu trường AFC cách đây hai năm. Vì thế, trận đấu giữa Kim với Oliveira được dự đoán ngang tài, ngang sức và khó lường.

Một trận đấu đáng chú ý khác là Pablo Eduardo (Brazil) gặp Hiromu Ueni (Nhật Bản) ở hạng Bantam Weight (61,2kg). Eduardo rất mạnh ở đòn khóa siết hiểm - sở trường giúp anh bất bại ở đấu trường chuyên nghiệp với bốn trận toàn thắng. Trong khi đó, Ueni cũng là một bậc thầy trong làng BBJ với 10 trận thắng và 10 thua từ khi thượng đài chuyên nghiệp.

Cũng ở hạng Bantam Weight, võ sĩ Việt Nam Mùi Trọng Vinh (11 thắng, 3 thua) sẽ so tài với võ sĩ Trung Quốc Jia Yangin (4 thắng, 4 thua). Đại diện còn lại của chủ nhà là Lưu Đức Mạnh (9 thắng, 2 thua) sẽ đối đầu với đối thủ người Hàn Quốc Park Seong Hyun (2 thắng, 1 thua, 1 hòa). Đặc biệt, hai võ sĩ Việt Nam có sở trường là các đòn Muay uy lực, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn nảy lửa trước các đối thủ quốc tế.

Ở các cặp đấu khác, võ sĩ kỳ cựu người Brazil Felipe Negochadle sẽ so tài đại diện lò đào tạo trứ danh Korean Zombie, Byeon Jae Woong ở hạng Bantam Weight. Võ sĩ Nga đang có hai trận toàn thắng Kim Igor đối đầu Kim Siwon ở hạng Featherweight. Hạng cân này còn có trận so găng giữa hai võ sĩ Hàn Quốc sở hữu kỹ thuật thượng thừa và kinh nghiệm dày dặn Song Yeong Jae và Oh Su Hwan.

Đức Đồng