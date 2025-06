Nhật BảnJin Sasaki mất trí nhớ 6 tuần sau khi thua knock-out võ sĩ Mỹ Brian Norman trong trận tranh đai vô địch WBO hạng welterweight (63,5 - 66,7 kg) tại Tokyo.

Norman áp đảo màn thượng đài tại Nhà thi đấu tổng hợp thành phố Ota, Tokyo hôm 20/6. Võ sĩ Mỹ hai lần đánh ngã Sasaki trong 4 hiệp đầu.

Tới hiệp năm, Norman tung cú móc trái trúng hàm khiến Sasaki ngã xuống sàn và bất tỉnh, qua đó thắng knock-out.

Võ sĩ Nhật Bản mất trí nhớ sau trận thua knock-out Tình huống Brian Norman đánh ngã Jin Sasaki.

Phần sau đầu của Sasaki đập mạnh xuống sàn, và đội ngũ y tế đã nhanh chóng chăm sóc anh sau khi trọng tài bắt đầu đếm số. Võ sĩ Nhật Bản nằm bất động hơn một phút trước khi được đưa ra khỏi sàn đấu và chuyển đến bệnh viện, nơi anh trải qua một loạt xét nghiệm thần kinh.

Kết quả chụp chiếu cho thấy Sasaki không bị chấn thương não nghiêm trọng và anh được xuất viện trong cùng ngày. Nhưng theo người phụ trách phòng tập của Sasaki, Issei Nakaya, cú knock-out khiến tay đấm Nhật Bản mất trí nhớ trong 6 tuần qua. Sasaki thậm chí không nhớ đã thượng đài với Norman.

Khi còn thi đấu nghiệp dư, Sasaki thắng một, thua ba. Trong sự nghiệp nhà nghề, võ sĩ Nhật Bản thắng 19, thua hai và hòa một.

Sasaki từng bị Andy Hiraoka hạ đo ván trong trận tranh đai super lightweight (61,2 - 63,5 kg) Nhật Bản năm 2021. Tháng 1/2023, anh tranh đai vô địch hạng bán trung WBO Châu Á-Thái Bình Dương tại Korakuen Hall, thắng knock-out kỹ thuật nhà vô địch Ryota Toyoshima ngay hiệp một.

Jin Sasaki nằm bất tỉnh khi thua knock-out Brian Norman trong trận tranh đai vô địch WBO hạng welterweight tại nhà thi đấu tổng hợp thành phố Ota, Tokyo ngày 20/6. Ảnh: USA Today

Trong khi đó, Norman là nhà vô địch tạm thời WBO hạng welterweight sau khi đánh bại Giovani Santillan vào tháng 5/2024. Anh trở thành nhà vô địch chính thức khi Terence Crawford chuyển lên hạng cân super welterweight (66,7 - 69,9 kg).

Vào tháng 3/2025, Norman bảo vệ thành công đai vô địch khi thắng knock-out kỹ thuật Derrieck Cuevas. Võ sĩ Mỹ vẫn giữ thành tích bất bại trong sự nghiệp nhà nghề với 28 chiến thắng và hai trận bị hủy do lý do ngoài ý muốn (no contest).

Hồng Duy (Theo The Sun)