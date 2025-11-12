Võ sĩ năn nỉ UFC trả thưởng để chăm mẹ

Võ sĩ Mỹ Chris Padilla gây xúc động khi xin khoản thưởng 50.000 USD tại sự kiện UFC Vegas 111, nhưng không được đáp ứng.

Tại UFC Vegas 111 cuối tuần qua, Chris Padilla gây ấn tượng khi thắng knock-out kỹ thuật võ sĩ người Brazil Ismael Bonfim ở hiệp hai. Anh ăn mừng vừa phải, rồi khiến cả khán đài lặng đi với lời cầu xin chân thành.

Chris Padilla phát biểu sau trận thắng Ismael Bonfim tại sự kiện UFC Vegas 111. Ảnh: Zuffa LLC

Ngay sau trận đấu, Padilla nghẹn ngào cầm micro nói: "Thật khó để ngủ khi biết gia đình mình đang chật vật. Làm ơn, hãy cho tôi 50.000 USD. Hãy giúp tôi giúp lại gia đình mình".

Theo chia sẻ, mẹ của Padilla hiện sống trong một chiếc xe kéo tạm bợ, trong khi anh đang cố gắng dùng sự nghiệp võ thuật để chu cấp cho gia đình.

Lời nói chân thành của võ sĩ người Mỹ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận ủng hộ.

Tại buổi họp báo sau đó, Padilla phải cố gắng kìm nước mắt khi được hỏi về lý do xin thưởng. "Tôi vừa gọi cho anh trai", anh trả lời. "Tôi không thể nói nhiều, trừ khi các bạn muốn thấy tôi khóc. Tôi sẽ hy sinh tất cả vì họ. Mẹ tôi đã cho tôi mọi thứ. Không gì đau đớn hơn khi thấy bà phải vật lộn để sống".

Dù màn trình diễn của Padilla được đánh giá cao, anh không có tên trong danh sách nhận thưởng "Performance of the Night" trị giá 50.000 USD mà UFC công bố sau sự kiện.

4 võ sĩ được thưởng là Gabriel Bonfim, Christian Leroy Duncan, Zach Reese và tân binh Josh Hokit. Toàn bộ đều thắng knock-out ấn tượng - trong đó Reese thắng bằng đòn khóa sau chỉ bốn ngày được gọi thi đấu thay thế.

UFC cũng không trao giải "Trận đấu hay nhất đêm" (Fight of the Night) như thông lệ, mà thay vào đó trao 4 phần thưởng cá nhân. Fight of the Night là giải thưởng mà UFC trao cho hai võ sĩ có màn so tài hấp dẫn, kịch tính nhất trong toàn bộ sự kiện, bất kể ai là người chiến thắng.

Chris Padilla thắng knock-out kỹ thuật Chris Padilla thắng knock-out kỹ thuật Ismael Bonfim.

Không chỉ Padilla, võ sĩ người Serbia Uros Medic - người thắng knock-out Muslim Salikhov - cũng công khai bày tỏ mong muốn được thưởng 50.000 USD. Medic cho rằng anh đáng lẽ đã phải nhận hai khoản thưởng cho hai trận thắng knock-out trước đó. Nhưng anh ra về tay trắng cả hai lần.

Theo trang Gold BJJ, trung bình một võ sĩ UFC kiếm được khoảng 150.249 USD mỗi năm. Tuy nhiên, con số thực tế cao hơn đáng kể với những ngôi sao hàng đầu, trong khi phần lớn các võ sĩ khác kiếm ít hơn nhiều. Thực tế, thu nhập trung vị của võ sĩ UFC chỉ khoảng 91.250 USD, phản ánh sự chênh lệch lớn trong môn thể thao này.

Thu nhập của các võ sĩ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có kinh nghiệm thi đấu, độ nổi tiếng, tần suất tham gia các trận đấu và danh hiệu vô địch. Những người nổi tiếng và có sức hút cao thường có cơ hội kiếm tiền nhiều hơn, trong khi những võ sĩ ít tên tuổi phải chật vật hơn để trang trải cuộc sống.

Ngoài tiền thưởng từ các trận đấu, tài trợ và quảng cáo là nguồn thu chính của các võ sĩ hàng đầu. Các hợp đồng tài trợ với các nhãn hàng trang bị, thực phẩm bổ sung hay các video hướng dẫn võ thuật trực tuyến đều giúp tăng thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, với các võ sĩ hạng thấp, những nguồn thu này thường không mang lại lợi nhuận lớn. Một số võ sĩ còn kiếm tiền từ việc dạy võ tại phòng tập hoặc cung cấp nội dung đào tạo trực tuyến.

Trong khi UFC được xem là giải đấu có tiềm năng thu nhập cao nhất, các giải đấu khác cũng tạo cơ hội cho các võ sĩ. Bellator cho phép võ sĩ hàng đầu kiếm tới 300.000 USD mỗi trận, ONE Championship từ 100.000 - 200.000 USD, trong khi Professional Fighters League (PFL) có thể trả tới 750.000 USD cho một trận đấu, nhưng mức này phụ thuộc vào thành tích tại giải.

Hồng Duy (theo Bloody Elbow)