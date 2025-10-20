Võ sĩ Myanmar lập kỷ lục tại UFC

Joshua Van sẽ đối đầu nhà vô địch Alexandre Pantoja tại Las Vegas, qua đó trở thành võ sĩ đầu tiên sinh sau năm 2000 tranh danh hiệu UFC.

Van, sinh năm 2001, đang viết tiếp câu chuyện cổ tích ở đấu trường UFC. Võ sĩ người Myanmar, vừa tròn 24 tuổi, sẽ thách thức Alexandre Pantoja để tranh đai vô địch hạng ruồi (51 kg) tại UFC 323, diễn ra ngày 6/12 tại Las Vegas.

Đây là cột mốc lịch sử, khi Van trở thành võ sĩ đầu tiên sinh trong thập niên 2000 được tranh danh hiệu UFC. Nếu thắng, anh sẽ là nhà vô địch trẻ thứ hai trong lịch sử, chỉ sau Jon Jones - người đăng quang ở tuổi 23.

Joshua Van (phải) đấu Zhalgas Zhumagulov trong trận ra mắt UFC tại VyStar Veterans Memorial Arena ngày 24/6/2023. Ảnh: USA TODAY

Gia nhập UFC vào tháng 6/2023 khi mới 21 tuổi, Van nhanh chóng gây ấn tượng với phong cách tấn công giàu tốc độ và khả năng đấm chính xác.

Trong năm đầu tiên, võ sĩ Myanmar thắng ba trận liên tiếp gặp Zhalgas Zhumagulov, Kevin Borjas, Felipe Bunes để nâng thành tích nhà nghề lên 10 thắng, 1 thua. Đà thăng tiến nhanh chóng giúp cái tên Van bắt đầu được chú ý trong cộng đồng MMA.

Nhưng ánh hào quang ban đầu sớm bị thử thách. Võ sĩ người Anh Charles Johnson hạ knock-out Van hồi tháng 7/2024, chặn đứng đà thăng tiến của tài năng trẻ người Myanmar. Thất bại ấy khiến dư luận hoài nghi liệu Van có chỉ là "hiện tượng sớm nở chóng tàn".

Thay vì nghỉ ngơi, Van quay lại lồng bát giác chỉ hai tháng sau tại UFC Noche, đối đầu võ sĩ Mexico Edgar Chairez. Anh thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, thắng thuyết phục sau ba hiệp. Từ đó, Van thắng thêm hai trận nữa, trước khi có bước ngoặt lớn với trận thắng Bruno Silva bằng knock-out kỹ thuật tại UFC 316 tháng 6/2025.

Joshua Van - Võ sĩ Myanmar gây sốt tại UFC Diễn biến cuối trận Joshua Van - Brandon Royval.

Chỉ ba tuần sau, UFC 317 tổ chức trận đấu giữa Brandon Royval và Manel Kape để tìm người tranh đai tiếp theo. Nhưng khi Kape chấn thương, UFC cần gấp người thay thế và Van lập tức nhận lời. Anh gần như không có thời gian chuẩn bị, nhưng vẫn đánh ngang ngửa Royval, một trong những võ sĩ hạng ruồi hàng đầu.

Trận đấu diễn ra sôi động gần như hoàn toàn ở thế đứng, nơi Van thể hiện khả năng phản đòn và tốc độ ra đòn vượt trội. Sau ba hiệp, anh thắng Royval bằng điểm trọng tài, khẳng định vị thế ứng viên cho ngôi vương.

Cũng trong sự kiện đó, Alexandre Pantoja thắng Kai Kara-France để bảo vệ đai hạng gà. Khi trận đấu kết thúc, Van bước lên lồng bát giác để chạm mặt Pantoja - hình ảnh như báo hiệu cuộc so tài định mệnh.

Joshua Van bước vào lồng bát giác sau khi Alexandre Pantoja thắng Kai Kara-France để bảo vệ đai hạng gà. Ảnh: ESPN

Tuần trước, UFC xác nhận Pantoja - Van sẽ là trận đấu chính của UFC 323, sự kiện lớn khép lại năm 2025 tại T-Mobile Arena, Las Vegas.

Pantoja hiện được xem là võ sĩ hạng ruồi hay nhất UFC sau Demetrious Johnson. Với kinh nghiệm vượt trội và nền tảng grappling (kỹ thuật vật lộn, nắm bắt, khống chế đối thủ trong cận chiến) siêu hạng, nhà vô địch người Brazil chắc chắn sẽ tìm cách kéo Van xuống sàn để triệt tiêu sức mạnh đứng của đối thủ.

Nhưng Van không sợ và khẳng định sẽ thi đấu sòng phẳng, tin rằng tốc độ cùng khả năng ra đòn linh hoạt sẽ giúp anh tạo nên bất ngờ. Sự dũng cảm, phong thái điềm tĩnh và khả năng chịu đòn bền bỉ khiến Van được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ võ sĩ trẻ UFC, sẵn sàng viết tiếp chương mới cho MMA châu Á.

Hồng Duy (theo Marca)