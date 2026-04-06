Võ sĩ Mỹ xin lỗi rồi đánh ngã đối thủ

AnhDeontay Wilder dường như bày tỏ sự tôn trọng trước khi đánh Derek Chisora suýt ngã khỏi võ đài, trong trận quyền Anh hạng nặng tại London.

Cuối hiệp 8, trận đấu ngày 4/4 tại sàn đấu The O2 Arena, London, Wilder được cho đã nói "Xin lỗi, tôi yêu bạn" khi dồn Chisora về góc đài. Sau đó, võ sĩ người Mỹ tung cú móc trái khiến Chisora ngã xuống, mắc vào dây và suýt văng khỏi võ đài.

Sau trận, Chisora đổ lỗi cho dây thừng võ đài quá lỏng. Còn Wilder tiết lộ đã chủ động giảm nhịp độ ở các hiệp sau vì sự tôn trọng dành cho đối thủ. "Quá nhiều sinh mạng đã mất trên sàn đấu. Các võ sĩ phải biết bảo vệ nhau. Tôi không muốn đánh quá nặng", anh cho biết.

Sau 12 hiệp không có knock-out, hai giám định chấm 115-111 và 115-113 cho Wilder, trong khi một người chấm 115-112 nghiêng về Chisora.

Deontay Wilder (phải) dồn Derek Chisora về góc đài trong trận quyền Anh hạng nặng tại The O2 Arena, London, Anh ngày 4/4/2026. Ảnh: AP

Chisora thi đấu nhà nghề từ 2007, từng hai lần tranh đai vô địch WBC (2012, 2022), giành các danh hiệu cấp khu vực như Anh, Khối Thịnh vượng chung và châu Âu. Anh nổi tiếng với lối đánh lì lợm, áp sát và từng đánh bại nhà vô địch thế giới tương lai Kubrat Pulev. Tỷ lệ thắng bằng knock-out của Chisora vào khoảng 65%.

Đây là trận thứ 50 và có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của Chisora - người được xem là biểu tượng cá tính của quyền Anh nước Anh. Tuy nhiên, anh chưa chắc chắn sẽ giữ quyết định giải nghệ - trái ngược với những phát biểu trước trận. "Tôi thực sự không biết. Nhưng thành thật mà nói, tôi đã mệt. Khi nào đến lúc, thì đó là lúc", Chisora nói, và khẳng định đã có một sự nghiệp đáng nhớ.

Trong khi đó, Wilder khẳng định đã trở lại cuộc đua tranh các danh hiệu lớn. Dù chưa thể hiện phong độ hủy diệt quen thuộc, chiến thắng này giúp anh tái xuất trong nhóm những tay đấm đáng chú ý ở hạng nặng. Sau trận đấu Chisora, võ sĩ 40 tuổi đã tiến đến Anthony Joshua bên ngoài võ đài và nói ngắn gọn: "Hãy làm điều đó", như một lời thách đấu trực tiếp.

Joshua - người đang tập luyện cùng nhà vô địch hạng nặng Oleksandr Usyk - cũng được xem là đối thủ phù hợp với Wilder trong bối cảnh cả hai đều muốn khép lại sự nghiệp bằng những trận đấu lớn. Cặp đấu này từng được đàm phán nhiều năm trước nhưng chưa thể thành hiện thực.

Deontay Wilder mừng sau khi được công bố chiến thắng. Ảnh: Reuters

Hiện tại, không còn ở đỉnh cao và chưa ở gần các đai vô địch, màn so găng giữa Wilder và Joshua vẫn được đánh giá có sức hút lớn, đặc biệt tại Anh. Giới chuyên môn nhận định đây là trận đấu hợp lý, giàu tính giải trí và có thể được xúc tiến trong thời gian tới, khi người hâm mộ ngày càng mong chờ những cuộc đối đầu đỉnh cao ở hạng nặng.

Wilder là cựu vô địch hạng nặng WBC giai đoạn 2015-2020, người đã chấm dứt cơn khát danh hiệu hạng nặng của quyền Anh nước Mỹ kéo dài hơn một thập kỷ. Bắt đầu sự nghiệp muộn, anh giành HC đồng Olympic 2008 và nổi tiếng với biệt danh "Kẻ dội bom đồng". Wilder được xem là một trong những tay đấm có lực đấm mạnh nhất lịch sử, với tỷ lệ knock-out lên tới hơn 95%, cao nhất ở hạng nặng.

Hồng Duy tổng hợp