MỹElijah Smith gây tiếng vang khi thắng knock-out Toshiomi Kazama bằng đòn slam, trở thành người thứ 15 trong lịch sử UFC thắng bằng đòn đánh nguy hiểm này.

Hai võ sĩ chọn chiến thuật khác biệt ở trận đấu hạng gà UFC Vegas 109 tại Las Vegas, Mỹ ngày 9/8. Smith tấn công ngay từ đầu trận với cú lên gối bay, còn đối thủ Nhật Bản chọn chiến thuật quật ngã đối thủ, nhưng không thành công.

Cuối hiệp một, khi bị Kazama khóa tam giác, Smith bất ngờ dùng đòn slam - nhấc bổng đối thủ và đập mạnh xuống sàn. Võ sĩ Mỹ còn bồi thêm hai cú đấm trúng mặt, trước khi trọng tài can thiệp dừng trận đấu.

Võ sĩ Mỹ thắng knock-out bằng đòn quật ngã đối thủ Smith knock-out Kazama bằng đòn slam.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Smith là võ sĩ thứ 15 trong lịch sử UFC thắng bằng đòn slam, tạo nên một trong những đòn knock-out ấn tượng nhất năm 2025.

Pha knock-out bằng slam đầu tiên được ghi nhận trên UFC đến tại UFC 16 ngày 13/3/1998, khi Frank Shamrock hạ Igor Zinoviev bằng cách nhấc bổng rồi đập mạnh xuống sàn, khiến đối thủ bất tỉnh ngay lập tức. Những võ sĩ khác từng thắng bằng đòn này là Matt Hughes tại UFC 34: High Voltage ngày 2/11/2001, Jessica Andrade tại UFC 237 năm 2019, Cody Brundage, Drakkar Klose tại UFC Fight Night hồi tháng 12/2023.

Elijah Smith ra đòn khi Toshiomi Kazama nằm sàn bất tỉnh ở trận đấu hạng gà UFC Vegas 109 tại Las Vegas, Mỹ ngày 9/8. Ảnh: UFC

Trong MMA, slam là một kỹ thuật nhấc bổng đối thủ rồi đập mạnh xuống sàn, thường được dùng để phá đòn khóa hoặc trực tiếp gây sát thương. Đây là một trong những pha tấn công vừa mang tính phòng thủ vừa có khả năng kết liễu trận đấu nếu được thực hiện chuẩn xác.

Mục đích chính của slam là phá thế khóa, nhưng cũng có thể dùng để gây choáng, thậm chí hạ knock-out đối thủ. Do lực tác động trực tiếp lên đầu, cổ và cột sống, đây là kỹ thuật tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, nên trong một số môn võ hoặc giải đấu nó bị hạn chế hoặc cấm. Trong UFC, slam vẫn hợp lệ nếu không cố ý ném đối thủ xuống bằng đầu (spike), vốn bị coi là phạm luật.

Sau khi thắng Kazama, Smith tiết lộ đã tập đòn slam từ nhỏ. "Thật lòng, tôi không nghĩ mình sẽ bị khóa tam giác", anh kể. "Đã có video tôi khi 20 tuổi ở phòng tập, bị đối thủ khóa như vậy và tôi cũng nhấc bổng rồi đập xuống y hệt. Tôi biết nếu tình huống đó xảy ra trong trận, mình có thể tung slam. Đây là điểm nhấn tôi cần để khẳng định bản thân".

Smith thắng 9, thua 1 trong MMA nhà nghề, gồm hai trận toàn thắng tại UFC - trước Vince Morales tại UFC Fight Night 251 ngày 15/2/2025 và Kazama cuối tuần qua.

Kazama đăng ảnh trên mạng xã hội sau trận thua Smith.

Kazama thì thắng một, thua ba từ khi ký hợp đồng với UFC năm 2023 qua giải Road to UFC. Dù chịu thất bại nặng nề, võ sĩ Nhật Bản vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trên mạng xã hội, anh đăng ảnh chuẩn bị ăn tại Five Guys - chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đa quốc gia của Mỹ - cùng thông điệp "Hiện tại, tôi chỉ biết ơn vì vẫn còn sống".

Sau trận, Kazama phải nằm sân vài phút và được kiểm tra y tế, nhưng may mắn sức khỏe ổn định.

Hồng Duy (theo Marca)