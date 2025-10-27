Võ sĩ muốn ly hôn vợ sau khi bị người lạ đấm

AustraliaBị tấn công cùng vợ trên xe buýt, võ sĩ Trung Quốc Zhou Runqi đòi ly hôn vì cảm thấy bất lực, không bảo vệ được người thân.

Vụ tấn công xảy ra hôm 14/10 tại bang New South Wales, khi vợ chồng Zhou Runqi đang trên xe buýt đến dự họp báo cho trận bảo vệ đai vô địch châu Đại Dương. Theo Zhou, ba người đàn ông trên xe đã có lời lẽ kỳ thị chủng tộc nhắm vào họ.

Khi Zhou cố gắng giữ bình tĩnh, một người trong nhóm lao tới túm tóc, tấn công vợ anh. Võ sĩ 25 tuổi can thiệp thì bị hai người còn lại chặn lại, dùng hung khí nhọn đâm vào sau gáy.

Zhou bị chảy nhiều máu, vết thương chỉ cách vùng nguy hiểm vài cm và bất tỉnh trên đường đến bệnh viện. Vợ anh bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn.

Võ sĩ quyền Anh người Trung Quốc Zhou Runqi. Ảnh: Weibo

Giải thích lý do không chống trả quyết liệt, Zhou cho biết vợ anh đã giữ chặt vì sợ sự nghiệp quyền Anh của chồng bị hủy hoại. "Các vận động viên chuyên nghiệp ở nước ngoài tuân theo quy tắc kỷ luật nghiêm ngặt. Bất kỳ hồ sơ bạo lực nào, dù là tự vệ hay bị gài bẫy, đều có thể khiến tôi bị cấm thi đấu, mất nhà tài trợ", anh nói.

Cảnh sát New South Wales đã bắt giữ hai nghi phạm sau khi nhận được trình báo của Zhou. Võ sĩ cho biết sẽ hợp tác điều tra đầy đủ trước khi về Trung Quốc để hồi phục vết thương.

Trong một video đăng ngày 21/10, Zhou Runqi chia sẻ anh và vợ chuyển đến Australia từ đầu năm 2025 để tập luyện, thi đấu. Anh kể về sự hy sinh của vợ, người đã từ bỏ công việc và cuộc sống ở quê nhà để ủng hộ ước mơ của chồng.

"Nếu tôi không thể bảo vệ được người mình yêu thương nhất, kỹ năng chiến đấu hay sự nghiệp thành công còn có ích gì?", Zhou nói trong video. Anh cho rằng mình không xứng đáng làm chồng và đã quyết định ly hôn. "Tôi làm vậy để cô ấy có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn".

Hiện tại, vợ của Zhou chưa lên tiếng về thông báo ly hôn từ chồng.

Zhou Runqi và vợ trong một video chia sẻ trên mạng xã hội đầu năm 2025 tại Australia. Ảnh: Weibo

Zhou Runqi, 25 tuổi, quê ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Anh có thành tích quyền Anh chuyên nghiệp là 11 thắng, 3 thua, 1 hòa, hiện xếp hạng 160 thế giới ở hạng siêu gà (super bantamweight). Tháng 1/2023, anh giành đai WBC châu Á hạng siêu ruồi (super flyweight) tại Bangkok. Tháng 8/2025, anh hạ knock-out đối thủ ngay trong hiệp một ở trận đấu gần nhất.

Minh Phương (Theo 163.com, Citynewsservice)