Võ sĩ muốn giúp Elon Musk đấu Johnny Depp

Võ sĩ John Kavanagh đề nghị giúp đỡ Elon Musk nếu anh cần huyến luyện viên cho lời thách đấu võ với Johnny Depp.

Ngày 30/7, Kavanagh chia sẻ bài báo về việc Elon Musk thách Johnny Depp đấu võ trên Twitter, viết: "Elon Musk, cho tôi biết nếu anh cần huấn luyện viên". John Kavanagh là huấn luyện viên MMA (võ tổng hợp) nổi tiếng người Ireland, từng làm việc với Conor McGregor, Makwan Amirkhani và Gunnar Nelson. Anh từng nhận giải "Huấn luyện viên của năm" tại World MMA Award 2017.

Võ sư John Kavanagh (phải) đề nghị huấn luyện Elon Musk cho trận đấu với Johnny Depp. Ảnh: AP MMA.

Tuần trước, trong bài phỏng vấn với NY Times, Elon Musk thách Johnny Depp lên đài đấu võ sau khi tài tử liên tục công kích anh tại phiên tòa kiện tờ The Sun. Amber Heard - vợ cũ Johnny Depp - từng cho biết hẹn hò tỷ phú công nghệ Elon Musk sau khi chia tay anh. Tuy nhiên, phía tài tử cáo buộc cô ngoại tình, nói hai người từng nhiều lần lén lút qua lại trong năm 2015, khi anh ở nước ngoài quay Pirates of the Caribbean. Depp thậm chí cáo buộc hai người từng quan hệ tập thể với siêu mẫu Cara Delevingne.

Elon Musk cho biết quen Amber Heard năm 2016, khi cả hai vừa chấm dứt các cuộc hôn nhân riêng. Heard nói với Hollywood Reporter niềm say mê khoa học đưa hai người tới bên nhau. Cặp sao chia tay cuối năm 2017 vì không dành nhiều thời gian cho nhau. Elon thổ lộ trên tờ Rolling Stone:"Cuộc tình kết thúc theo kiểu cô ấy bỏ tôi hơn là tôi bỏ cô ấy. Tôi đau đớn trong nhiều tuần. Tôi dùng hết nghị lực xuất hiện tại các sự kiện để không giống một kẻ thảm hại vừa thất tình".

Elon Musk thăm Amber Heard tại phim trường "Aquaman". Ảnh: Backgrid.

Gần đây, bê bối giữa Johnny Depp và Amber Heard gây chú ý trở lại khi cặp sao ra tòa trong vụ tài tử kiện tờ The Sun gọi anh là "kẻ đánh vợ". Heard được tòa triệu tập làm nhân chứng. Những ngày qua, hai người liên tục đấu tố lẫn nhau. Depp nhiều lần khẳng định vợ cũ ngoại tình, thường rủ nhân tình tới nhà mỗi khi anh ra nước ngoài đóng phim. Trong khi đó, Amber nói chồng cũ nghiện ngập, hoang tưởng và thường đánh cô.

Amber Heard The Rum Diary Amber Heard và Johnny Depp quen qua phim "The Rum Diary" năm 2011. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo Cinemablend)