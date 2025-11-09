Võ sĩ MMA Việt Nam thua cao thủ Trung Quốc sau đòn khóa cổ

An GiangHà Thế Anh thua Châu La (Zhou Lou) sau 3 phút 24 giây ở trận giao hữu quốc tế tại giải võ thuật tổng hợp MMA lớn nhất Việt Nam – LION Championship, tối 8/11.

Trận đấu tại quảng trường Corona Resort & Casino Phú Quốc mở màn bằng cú đá tầm thấp của Hà Thế Anh vào mông Châu La. Ngay lập tức, đối thủ đáp lại bằng điệu lắc hông để khiêu khích. Đến 1 phút 30 giây, võ sĩ Việt Nam bị trọng tài nhắc nhở với cú đá vào vùng hạ bộ đối phương.

Sau đó, hai võ sĩ có pha đổi đòn gây phấn khích, trước khi Thế Anh tóm được lưng Châu La. Võ sĩ Việt Nam thúc gối vào đùi sau, rồi tung cú đá vào đầu chính xác, nhưng không giữ được lợi thế. Châu La phản đòn với pha khóa cổ ở tư thế đứng, rồi cú đá cao trúng đầu nhưng bị ngã ra sàn. Dù vậy, Thế Anh lại để mất lợi thế khi áp sát quá vội vàng, và bị đối thủ dùng chân đẩy ngã rồi bắt được lưng.

Kể từ đây, quyền kiểm soát hoàn toàn thuộc về võ sĩ Trung Quốc. Sau pha takedown (quật ngã) đẹp mắt, Châu La khóa lưng trước khi canh chuẩn xác thời điểm đối thủ sơ hở để khóa cổ. Thế Anh cố vùng vẫy bằng những đòn đấm với. Nhưng khi bị đưa hoàn toàn xuống sàn, Thế Anh chỉ còn cách đập sàn xin thua.

Thế Anh ngồi trên sàn đấu với vẻ thất vọng. Còn Châu La nhảy lên thành lồng ăn mừng chiến thắng một cách cuồng nhiệt, sau khi thể hiện được đúng năng lực và trình độ.

Cặp đấu hạng 68kg cũng là trận chính tại sự kiện thứ 28 của LION. Cả hai cùng sinh năm 2002. Thế Anh cao 1,83 m với sải tay 1,78 m, lần lượt hơn đối thủ 4 và 3 cm. Dù vậy, kinh nghiệm là thứ chênh lệch.

Thế Anh bắt đầu từ tán thủ wushu, kickboxing, rồi học sang jiu-jitsu, sambo và muay Thái. Anh từng giữ đai vô địch hạng 68kg giải Thần võ Việt Nam (GMA), nhưng quyết định bỏ đai để tìm kiếm đỉnh cao mới. Thành tích MMA chuyên nghiệp của Thế Anh là hai trận toàn thắng.

Châu La (phải) mừng chiến thắng trước Hà Thế Anh. Ảnh: LC

Trong khi đó, Châu La đã thi đấu 16 trận MMA chuyên nghiệp, với 11 chiến thắng, trong đó 8 đến từ submission (khóa, siết). Anh hiện đứng thứ 31 ở hạng bán trung MMA tại Trung Quốc. Võ sĩ 23 tuổi trưởng thành từ lò Enbo Fight Club của Trung Quốc, nơi đã đưa Tống Á Đông (Song Yadong) – một trong những võ sĩ hay nhất nước đến với giải đấu lớn nhất thế giới UFC.

Việc Thế Anh chấp nhận cuộc đấu này với ít thời gian chuẩn bị được xem là táo bạo. Tuy nhiên, anh cũng nhân cơ hội này để chỉ trích một số đối thủ khác ở Việt Nam không dám nhận kèo đấu với mình.

Ở buổi họp báo trước trận, Thế Anh, vẫn với cách nói mạnh miệng, thể hiện quyết tâm hạ Châu La vì tinh thần Việt Nam, đồng thời sẽ dành toàn bộ tiền thưởng để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Trong khi đó, Châu La khẳng định sẽ cho Thế Anh biết thế nào là MMA thực thụ, và sẽ phải "ngủ" trên sàn đấu.

Màn trình diễn của Châu La nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng MMA Việt Nam. Nếu tiếp tục gắn bó với LION và thi đấu hạng 65kg, Châu La sẽ là thách thức lớn với một loạt tên tuổi như Quàng Văn Minh, Phạm Thanh Ngân, Felipe Negochadle và thậm chí là cả nhà vô địch Nghiêm Văn Ý.

LION 28 là một trong những sự kiện ít trận đấu nhất với sáu cuộc đối đầu. Hai cuộc đấu khác cũng nhận được sự chú ý. Đầu tiên là võ sĩ Thái Lan Chayut Rojanakat thắng knock-out kỹ thuật võ sĩ Nga Gleb Ovcharov. Còn ở trận song đấu, cặp Nguyễn Nguyên Chương và Cautinho (Brazil) đã hòa cặp Trung Quốc Sa Mã Dĩ Cách và Thẩm Long.

Hiếu Lương