Võ sĩ MMA đánh lén đối phương sau trận thua ở UFC.

MỹJean Silva có hành động không đẹp sau khi thua Diego Lopes ở sự kiện thứ 259 của UFC Fight Night ngày 13/9.

Tại nhà thi đấu Frost Bank Center ở bang Texas, Diego Lopes chiếm ưu thế trong hiệp một. Anh quật ngã đối phương, nằm trên với hai chân kẹp lấy thân mình đối phương (chiếm mount) rồi giã gạo (ground and pound).

Sang hiệp hai, Silva vùng lên mạnh mẽ. Ngay khi tưởng chừng đã chiếm lại thế trận, Silva dính một cú chỏ xoay cực mạnh của Lopes vào đầu. Anh mất lưng, tiếp tục bị giã gạo buộc trọng tài can thiệp dừng trận đấu. Lopes được tính thắng knock-out kỹ thuật, nhận hai giải 50.000 USD là trận đấu hay nhất và màn trình diễn hay nhất của sự kiện.

Diego Lopes (trái) đánh bại Jean Silva trong trận đấu hạng lông tại UFC Fight Night 259 ở nhà thi đấu Frost Bank Center, Mỹ vào rạng sáng 14/9/2025, giờ Hà Nội. Ảnh: Reuters

Mặt Jean Silva đầy máu sau khi dính nhiều đòn từ Diego Lopes. Ảnh: Chụp màn hình

Võ sĩ người Brazil thừa nhận muốn bộc lộ hết cảm xúc sau khi bị đối phương chửi rủa suốt tuần. Đội của Silva còn công kích bằng lời lẽ ngay cả khi hai võ sĩ đang thi đấu. Họ dường như quan tâm đến tâm lý chiến hơn là đưa ra lời khuyên thiết thực cho Silva. Tất cả những điều ấy khiến Lopes nhảy lên thành lồng khi chiến thắng, rồi giơ hai ngón giữa về phía đội Silva.

Sau đó, Lopes chạy đến gần vị trí Silva, rồi ngồi xổm trao đổi với HLV của đối thủ ngoài lồng. "Tôi muốn họ tôn trọng tôi hơn, vì cậu ta đã nói xấu tôi trong mỗi bài đăng trên mạng xã hội trước trận", Lopes nói ở phỏng vấn sau trận.

Trong khi đó, Silva ngồi dựa vào hàng rào với mặt bê bết máu, cùng một cục u sưng phồng. Dù đang được chăm sóc y tế, Silva bất ngờ bật dậy, hất tay Lopes ra khỏi lồng. Anh cố gắng áp sát và tung cú đấm vào gáy trong khi đối thủ đã quay lưng rời đi. Cú đấm không như ý khi lực lượng an ninh can thiệp kịp thời.

Jean Silva (trái) đánh lén Diego Lopes sau thất bại. Ảnh: Chụp màn hình

Hành động của Silva khiến anh nhận về nhiều tiếng la ó từ hơn 18.000 khán giả tại nhà thi đấu. Khi máu nóng hạ nhiệt, Silva dường như bình tĩnh trở lại. Anh chủ động bắt tay khi Lopes được trọng tài tuyên bố là người thắng cuộc.

"Sau khi bị Jean đấm vào gáy, tôi thốt lên chuyện gì đã xảy ra?", Diego Lopes nói ở phỏng vấn sau trận. "Hắn cố tỏ ra tử tế với tôi. Thật khó hiểu. Muốn cố làm bạn với tôi à? Hắn vừa đấm vào gáy tôi. Điều ấy không hay chút nào".

Hành động đánh lén của Silva bị chỉ trích trên nhiều diễn đàn MMA quốc tế. Tuy nhiên, ban tổ chức UFC - giải võ thuật tổng hợp số một thế giới – chưa đề cập đến án phạt.

UFC từng có hành động nhanh chóng với các võ sĩ tấn công đối thủ sau khi kết thúc trận đấu. Nổi tiếng nhất là việc tước đai của Paul Daley, sau khi anh này đấm Josh Koscheck ở UFC 113.

Diego Lopes sinh năm 1994, hơn Jean Silva hai tuổi. Cả hai đều là võ sĩ hạng lông (dưới 65kg) nổi bật của Brazil.

Thành tích MMA chuyên nghiệp của Lopes là thắng 27 và thua 7. Ở UFC, anh thắng sáu và thua hai. Trước khi hạ Silva, Lopes đã thua võ sĩ người Australia Alexander Volkanovski bằng tính điểm đồng thuận ở UFC 314 vào tháng 4.

Trong khi đó, Silva có thành tích MMA thắng 16 và thua ba. Trước khi thua Lopes, anh toàn thắng năm trận ở UFC. Cũng ở UFC 314, anh hạ Bryce Michell ở hiệp hai bằng đòn khóa siết Ninja Choke.

Trung Thu