Võ sĩ gốc Việt khiến mặt đối thủ biến dạng, lập kỷ lục UFC

UAESteven Nguyen lập kỷ lục sáu lần đánh ngã, rồi thắng knock-out kỹ thuật Mohammad Yahya ở sự kiện UFC Fight Night tại UAE tối 26/7.

Steven Nguyen sinh năm 1993 và cao 1,8 m, còn Yahya sinh năm 1994 và kém 5 cm. Cả hai đều đang có kết quả không tốt ở hạng lông (không quá 65,8kg) giải võ tổng hợp MMA số một thế giới UFC.

Trong lần đầu thượng đài UFC Fight Night vào tháng 3/2024, Steven thua võ sĩ Hà Lan Jarno Errens bằng tính điểm không đồng thuận. Thành tích của Yahya còn tệ hơn khi thua võ sĩ Mỹ Trevor Peek bằng tính điểm không đồng thuận vào tháng 10/2023, rồi thua sau loạt đòn đấm giã gạo (ground & pound) từ võ sĩ Brazil Kaue Fernandes tháng 8/2024.

Võ sĩ người Mỹ gốc Việt Steven Nguyen đánh bại võ sĩ UAE Mohammed Yahya bằng knock-out kỹ thuật tại sự kiện UFC Fight Night ở UAE tối 26/7/2025. Ảnh: LLC

Cuộc đấu lần này quan trọng vì một thất bại tiếp theo có thể khiến võ sĩ mất hợp đồng với UFC. Yahya có lợi thế sân nhà, thể hiện sự dũng cảm và kiên trì nhưng bị Steven áp đảo hoàn toàn.

Ở hiệp một, 47 trong 59 đòn đánh của Steven Nguyen là vào đầu đối phương. Anh đấm ngã Yahya chỉ 10 giây sau khi bắt đầu và có thêm bốn lần như thế trong hiệp một. Tuy nhiên, trọng tài Jason Herzog vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Võ sĩ UAE thể hiện sức chiến đấu khó tin khi vượt qua hiệp một, rồi bước vào hiệp hai bằng cú đấm tay phải vào đầu khiến Steven chao đảo. Nhưng đó là tất cả những gì Yahya làm được, trước đối thủ hơn về kỹ thuật và tâm lý.

Steven có thêm ba lần đánh ngã Yahya trong hiệp hai, nhưng hai lần được coi là trượt chân và không tính vào thành tích chính thức. Yahya gắng gượng được hết 5 phút hiệp hai với vùng mắt trái sưng to. Bác sĩ yêu cầu dừng trận đấu giúp Steven có chiến thắng đầu tiên tại UFC.

Vùng mắt trái của Mohammed Yahya sưng húp sau trận đấu với Steven Nguyen. Ảnh: LLC

Võ sĩ gốc Việt lập kỷ lục về số lần đánh ngã đối phương trong trận. Kỷ lục trước đó là 5 lần, thuộc về Forrest Petz trong trận thắng Sammy Morgan năm 2006 và Jeremy Stephens trong chiến thắng trước Gilbert Melendez năm 2017.

Steven Nguyen còn giành giải màn trình diễn của đêm (Performance of the night) để nhận 50.000 USD tiền thưởng, tương đương 1,25 tỷ đồng. Ở trận thua trước đó, Steven và Errens cũng thu về mỗi người 50.000 USD cho giải thưởng trận đấu của đêm (Fight of the night).

"Tôi đã nỗ lực hết mình cho khoảnh khắc này. Cuối cùng thì nó đã đến", Steven Nguyen nói sau trận. "Tôi bước vào trận với thành tích thắng 0 và thua 1. Tôi đã trở lại và có kết thúc như ý".

Steven Nguyen hét lớn ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại UFC. Ảnh: UFC

Steven Nguyen sinh tại Kansas, Mỹ và có bố mẹ đều là người Việt Nam. Anh dấn thân vào võ thuật từ nhỏ và bắt đầu thi đấu các giải MMA nghiệp dư từ năm 2011 ở Mỹ với thành tích thắng chín và thua một. Năm 2016, Steven lên chuyên nghiệp và đã có thành tích thắng 10 và thua hai.

Trước đó, vào tháng 5, một võ sĩ gốc Việt khác là Quang Lê cũng có chiến thắng đầu tiên tại hạng gà – không quá 61,2 kg, tại sự kiện UFC Fight Night ở Mỹ. Quang Lê đánh bại võ sĩ Mỹ Gaston Bolanos bằng đòn khóa, siết (submission) và cũng nhận thưởng màn trình diễn của đêm.

Trước Steven Nguyen và Quang Lê, một số võ sĩ gốc Việt Nam đã thi đấu tại UFC, nổi bật nhất là Cung Lê sinh năm 1972 với thành tích thắng hai, thua hai giai đoạn 2011-2014. Những gương mặt khác gồm Phan Sĩ Nhật Nam sinh năm 1983 thắng 2, thua 5 giai đoạn 2010-2014, Ben Nguyễn sinh năm 1988 (4-3, 2015-2018), Kyler Phillips sinh năm 1995 (5-1, 2020-nay).

Hiếu Lương