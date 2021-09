Võ sĩ gốc Việt bật khóc khi thua knock-out

SingaporeCựu vương Martin Nguyễn bị Kim Jae Woong hạ knock-out ngay hiệp một tại sự kiện ONE: Revolution hôm 24/9.

Hai võ sĩ đều chủ động tấn công ngay khi có hiệu lệnh bắt đầu. Martin Nguyễn bắt đầu trận đấu bằng đòn đá phá trụ đối phương. Kim Jae Woong đáp trả với cú đấm nặng, đẩy lùi Martin Nguyễn.

Cuối hiệp một, Martin Nguyễn tung cú móc phải sở trường. Nhưng Kim Jae Woong tận dụng rất tốt sơ hở trong phòng ngự của Martin Nguyễn khi đáp trả bằng hai cú đấm chính xác vào đầu, khiến võ sĩ gốc Việt gục xuống.

Kim Jae Woong hạ knock-out Martin Nguyễn Khoảnh khắc Kim hạ knock-out Nguyễn.

Võ sĩ có biệt danh "Chiến thần Hàn Quốc" lao tới tung loạt đòn giã gạo (ground and pound), buộc trọng tài trọng tài Oliver Coste phải can thiệp. Trận đấu tại Singapore dừng lại sau 3 phút 15 giây hiệp một.

Martin Nguyễn bật khóc khi trọng tài công bố người chiến thắng. Võ sĩ 32 tuổi nhận thất bại thứ hai liên tiếp, sau trận thua Thành Lê tại sự kiện "ONE: Inside the Matrix" hồi tháng 10/2020. Martin Nguyễn cũng mất đai vô địch hạng lông ở ONE Championship vì trận thua này.

Martin Nguyễn bật khóc khi bị xử thua võ sĩ Hàn Quốc. Ảnh: One FC

Kim Jae Woong thì hưng phấn tột độ, leo qua khỏi lồng bát giác để biểu lộ niềm vui khi được xử thắng knock-out. Sau khi được trọng tài chính thức tuyên bố chiến thắng, võ sĩ Hàn Quốc quỳ xuồng sàn, bật khóc nức nở. Đây là chiến thắng thứ 12 của Kim Jae Woong, trong đó có tám lần anh được xử thắng knock-out. Sau trận, anh lập tức gửi lời thách đấu tới Thành Lê - người đang giữ đai vô địch hạng lông ở ONE Championship.

Thành Lê đang tập luyện chuẩn bị cho trận bảo vệ đai vô địch gặp đối thủ người Mỹ Garry Tonon - người từng năm lần vô địch vô địch Eddie Bravo Invitational và giành các danh hiệu tại giải vô địch đấu vật trình ADCC, IBJJF World và Pan American. Màn đối đầu dự kiến diễn ra ngày 5/12. Người thắng trận này sẽ gặp Kim Jae Woong.

Hồng Duy (theo Onefc.com)