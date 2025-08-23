Võ sĩ giấu chấn thương ở 'trận MMA gây ức chế nhất Việt Nam'

Trần Minh Nhựt, đệ tử của HLV Johnny Trí Nguyễn tại võ đường Liên Phong, giấu chấn thương khi đối đầu Bạch Văn Nghĩa tạo nên trận đấu chịu nhiều chỉ trích ở giải MMA LION Championship 25.

Cuộc đấu hôm 16/8 tại Nha Trang, Khánh Hòa nhằm chọn ra người tranh đai cùng nhà vô địch hạng 60kg LION Trần Ngọc Lượng. Tuy nhiên, Nhựt và Nghĩa lại tạo nên trận MMA bị chỉ trích "gây ức chế nhất Việt Nam".

Diễn ra đủ năm hiệp với 25 phút, nhưng cả hai chủ yếu nhấp nhả thăm dò, tung đòn gió và múa quyền. Trọng tài Hoàng Mạnh Tùng ba lần phải dừng trận đấu để nhắc nhở họ thi đấu tích cực hơn, trong đó có hai lần trừ mỗi người một điểm. Phải từ hiệp ba, Nghĩa mới có những pha quật ngã (takedown), nhưng không tạo ra được khó khăn trước đối phương. Chung cuộc, Nghĩa thắng nhờ tính điểm đồng thuận từ trọng tài.

Trần Minh Nhựt (trái) thi đấu với Bạch Văn Nghĩa (phải) ở hạng 60kg tại LION Championship 25, diễn ra tại Quảng trường Cam Ranh, Khánh Hòa ngày 16/8/2025. Ảnh: LION

Khán giả có mặt tại quảng trường Cam Ranh và trên mạng xã hội chỉ trích tinh thần thi đấu của hai võ sĩ. HLV Johnny Trí Nguyễn cũng gây tranh cãi với dòng trạng thái trên fanpage cá nhân, khi cho rằng trận đấu có nhiều điều để nói, chỉ là không nói. "Nhưng, cứ để nó là trận MMA gây ức chế nhất từ trước đến giờ, với một vài bí ẩn đi", Johnny cho hay.

5 ngày sau trận đấu, Trần Minh Nhựt đăng đàn nhận trách nhiệm do gặp chấn thương. Anh đăng kết quả chụp MRI ngày 2/8 được bác sĩ kết luận bị tràn dịch khớp gối lượng ít, rách bán phần dây chằng chéo sau, tổn thương trung tâm sừng sau sụn chêm trong ngoài.

"Bác sĩ khuyên tôi không nên thi đấu vì có thể đứt dây chằng, nhưng không thể hủy được vì quá trình chuẩn bị của ban tổ chức đã hoàn tất", Minh Nhựt viết trên trang Facebook cá nhân. "Đến ngày ép cân cuối, tôi gặp thêm chấn thương ở dây chằng khiến gối sưng to".

Trần Minh Nhựt tại bệnh viện và kết quả kiểm tra chấn thương gối vào ngày 2/8/2025. Ảnh: Facebook/Trần Minh Nhựt

Võ sĩ sinh năm 1989 cho biết vợ đề xuất hủy trận, nhưng anh không đồng ý vì sợ đền bù hợp đồng. "Tôi nói với vợ nếu xui mà đứt dây chằng thì giải nghệ luôn quá. Chi phí điều trị 60 đến 70 triệu đồng cộng thêm một năm dưỡng thương", Minh Nhựt cho hay. "Trong trường hợp như vậy, tôi nghĩ mọi người cũng sẽ làm như mình. Những gì tôi có thể làm trên sàn đấu thì mọi người đều thấy".

Minh Nhựt cũng phủ nhận những nghi ngờ cho rằng giữ sức để đấu tranh đai 59kg với Mùi Trọng Vinh ở Gods of Martial Arts (GMA) 08. Cặp đấu vào ngày 6/9 tại TP HCM sau đó cũng bị hủy, do Nhựt chấn thương, còn Vinh bận làm đám cưới.

Với trận gặp Bạch Văn Nghĩa, Nhựt khẳng định háo hức trước cơ hội giành suất tranh đai 60kg LION. Anh tập trung chuẩn bị với mỗi ngày tập hai ca ở Liên Phong và một ca với cựu vô địch 70kg LION Trần Quang Lộc. "Tôi cũng rất ức chế và bức xúc vì không thể bung ra hết những gì đã chuẩn bị mấy tháng qua cho trận đấu", Nhựt cho biết. "Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phân biệt LION hay GMA. Tôi tôn trọng mọi giải đấu dù lớn hay nhỏ".

Một thành viên ban tổ chức LION Championship khẳng định Minh Nhựt giấu chấn thương rồi phải thi đấu giữ chân là sai lầm nối tiếp sai lầm. "Minh Nhựt đang hiểu sai cách làm việc của ban tổ chức", vị này nói với VnExpress. "Điều ấy còn gây ảnh hưởng đến chất lượng sự kiện thứ 25 và hình ảnh võ thuật Việt Nam".

Hợp đồng trận đấu giữa Văn Nghĩa và Minh Nhựt có điều khoản phải đền bù hợp đồng nếu tự ý hủy. Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra nếu gặp trường hợp bất khả kháng, như chấn thương trong quá trình tập luyện.

Trần Minh Nhựt và HLV Johnny Trí Nguyễn (phải) trước khi vào trận đấu với Bạch Văn Nghĩa. Ảnh: LION

Minh Nhựt đáng lẽ phải thông báo cho ban tổ chức chấn thương ngay khi có kết quả từ bệnh viện, để cùng xây dựng phương án dự phòng. Quy trình tiếp theo là LION sẽ đề nghị võ sĩ kiểm tra y tế độc lập với bên thứ ba. Nếu đúng chấn thương, võ sĩ có quyền hủy hợp đồng thi đấu. "Việc hủy theo cách này chắc chắn không gây bức xúc bằng việc để trận đấu diễn ra", đại diện LION cho biết.

Nhựt, 36 tuổi, là võ sĩ giàu kinh nghiệm với thành tích bốn thắng, bốn thua ở MMA Pro. Anh được xem như cánh tay phải của HLV Johnny Trí Nguyễn tại võ đường Liên Phong - đơn vị tiên phong cho phong trào MMA Việt Nam.

Trường hợp của Minh Nhựt gợi lại việc võ sĩ Robson Oliveira bị gãy chân, dẫn đến phải hủy trận bảo vệ đai 60kg LION vào tháng 7. Khác biệt ở trường hợp này là Robson không chấn thương khi tập luyện mà là khi thi đấu giải võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á ONE Championship, vào đầu tháng 5 tức hai tháng trước trận gặp Lượng. Hành vi của Robson được đánh giá là thiếu chuyên nghiệp vì đã ký hợp đồng từ trước với LION, trong đó yêu cầu không thi đấu ít nhất ba tháng trước trận.

CLB AGOGE của Lượng sau đó nộp đơn khiếu nại đề nghị phía Robson và CLB C88 bồi thường 300 triệu đồng. Sau đó, HLV Nguyễn Hoài Nam của AGOGE xác nhận số tiền giảm còn 100 triệu đồng sau quá trình đàm phán.

Hai CLB cũng có hai trận tranh đai đáng chú ý tại LION 23 và 25. Vào tháng 6, Lê Văn Tuần của C88 hạ knock-out Phạm Văn Nam ở hạng 56kg. Đến ngày 16/8, Trần Ngọc Lượng của AGOGE hạ knock-out kỹ thuật Lê Văn Tuần ở hạng 60kg.

Hiếu Lương