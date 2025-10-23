Võ sĩ gây tranh cãi giới tính thắng knock-out sau 94 giây

Đài LoanLin Yu-ting, võ sĩ người Đài Loan từng gây tranh cãi lớn tại Olympic Paris 2024, tái xuất bằng trận thắng knock-out chóng vánh ở giải Thể thao Toàn quốc.

Lin Yu-ting giành HC vàng hạng 57kg nữ tại Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters

Năm 2024, Lin từng giành HC vàng hạng 57kg nữ tại Olympic Paris, dù trước đó bị cấm thi đấu ở Giải vô địch thế giới 2023 vì không đạt yêu cầu về kiểm tra giới tính. Chiến thắng này đã khơi mào cuộc tranh cãi lớn về tiêu chuẩn xác định giới tính trong thể thao.

Sau khi World Boxing - tổ chức thay thế Liên đoàn quyền Anh quốc tế (IBA) - ban hành quy định kiểm tra giới tính bắt buộc cho mọi võ sĩ trên 18 tuổi, Lin và Imane Khelif - võ sĩ gây tranh cãi giới tính khác cũng giành HC vàng Olympic Paris 2024 - đều phải tạm xa võ đài quốc tế.

Tuy nhiên, nhờ quy định riêng tại Đài Loan, Lin vẫn được phép thi đấu ở hạng 60 kg nữ tại giải trong nước. Ở trận ra quân, cô nhanh chóng áp đảo đối thủ 19 tuổi Pan Yan-fei, khiến HLV đối thủ phải tung khăn trắng sau hơn một phút rưỡi. Trận đấu được xử là "bỏ cuộc" (abandoned).

Sinh viên Đại học Kỹ thuật Quốc gia Đài Bắc Pan Yan-fei (giữa) bỏ cuộc sau 94 giây.

Pan, sinh viên Đại học Kỹ thuật Quốc gia Đài Bắc, từng vô địch quyền Anh cấp trung học năm 2023, được cho là ổn định sức khỏe sau trận thua, dù không có thông báo y tế chính thức.

Sau trận, HLV Tseng Tzu-chiang của Lin nói đây là một trận đấu bình thường và từ chối bình luận về tranh cãi giới tính. Lin cũng tránh đề cập đến vấn đề này, chỉ nói rằng cô vẫn đang làm quen với hạng cân 60 kg.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, Lin hoàn toàn có thể giành danh hiệu vô địch nữ quốc gia thứ bảy liên tiếp. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cô tiếp tục đối diện với áp lực, trở thành cái tên gây tranh cãi bậc nhất của làng quyền Anh nữ thế giới.

Telegraph cho rằng việc Lin tiếp tục thượng đài là hệ quả của sự buông lỏng quản lý từ Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Nhật báo Anh chỉ trích IOC khi cho phép những VĐV từng không đạt kiểm tra giới tính vẫn thi đấu tại Olympic, dẫn tới tình cảnh "phụ nữ phải đối mặt với đối thủ có ưu thế sinh học vượt trội". Telegraph cho rằng việc Lin và Khelif - cả hai từng bị phát hiện có nhiễm sắc thể nam - vẫn được dự Thế vận hội và giành HC vàng là "một sự bất công trắng trợn".

Theo bài viết, dù World Boxing đã siết chặt quy định với kiểm tra giới tính bắt buộc, các giải trong nước vẫn tồn tại lỗ hổng, như trường hợp Lin được thi đấu ở Đài Loan. Telegraph cảnh báo rằng chênh lệch thể chất giữa nam và nữ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhấn mạnh: "Nam giới tung cú đấm mạnh hơn phụ nữ trung bình 2,6 lần. Khi để phụ nữ đấu với người mang nhiễm sắc thể nam, ta không chỉ tước đi sự công bằng mà còn là quyền được an toàn của họ".

Trong khi Lin thi đấu trong nước, Imane Khelif đang khởi kiện World Boxing lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), phản đối quy định kiểm tra giới tính bắt buộc.

Hồng Duy (theo Daily Mail, Telegraph)