Võ sĩ Felipe Negochadle: 'Nhu thuật thay đổi đời tôi'

Võ sĩ Felipe Negochadle - từng nhiều lần vô địch Lion MMA Brazil - cho biết từ thiếu niên nổi loạn, nhu thuật giúp anh sống kỷ luật, chạm nhiều mốc son.

Felipe Negochadle hiện sống tại TP HCM, muốn đưa bộ môn jiu jitsu (nhu thuật) từ Brazil tiếp cận nhiều người Việt, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, kỷ luật. Dịp này, anh trò chuyện với VnExpress cơ duyên đến với võ thuật, lợi ích của jiu jitsu và kế hoạch sắp tới.

- Cơ duyên nào đưa anh đến nhu thuật?

- Thời thơ ấu, bố đưa tôi đến lớp nhu thuật rèn thể chất và tính cách, dù vậy khi ấy tôi chưa thật sự đam mê, cứ tập luyện rồi dừng lại, mãi đến lúc 17 tuổi.

Bước ngoặt diễn ra một năm sau đó, ở tuổi 18, tôi gặp thầy mình và dần chuyên tâm theo đuổi jiu jitsu. Tôi may mắn ăn tập tại trường nhu thuật lớn nhất thế giới - nơi áp dụng phương pháp "jiu jitsu dành cho mọi người". Từ đó, jiu jitsu thay đổi cuộc đời tôi.

Võ sĩ Felipe Negochadle. Ảnh: NVCC

- Thành tích lớn nhất của anh?

- Suốt sự nghiệp, tôi dự vô số giải đấu, nhiều lần nhất bang ở Brazil - nơi tôi sinh trưởng, trong đó có danh hiệu vô địch Nam Brazil, Top 3 quốc gia Brazil, Top 3 Nam Mỹ... Ngoài ra, tôi từng nhất giải ADCC và thắng loạt trận đấu siêu hạng.

Tại Việt Nam, tôi vui khi thắng loạt trận siêu hạng và khẳng định chỗ đứng trong cộng đồng MMA. Tuy vậy với tôi, thành tích không gói gọn ở danh hiệu.

Trước khi tập nhu thuật, tôi khá nổi loạn, thiếu kỷ luật và không định hướng rõ ràng. Bộ môn này giúp tôi tìm được bản ngã, đồng thời "lột xác" thành người mới.

Jiu jitsu dạy tôi ý nghĩa thực sự của sự tôn trọng, kỷ luật và tự tin. Nhờ tập luyện, tôi học cách đối mặt thử thách ở sàn đấu lẫn đời thường.

Trên chặng đường ấy, tôi có cơ hội gặp gỡ những cá nhân tuyệt vời, họ vừa truyền cảm hứng, vừa giúp tôi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hiện với tôi, jiu jitsu không đơn thuần là thể thao, mà là triết lý và lối sống, dẫn dắt, củng cố tôi mỗi ngày.

Felipe Negochadle nhận huy chương MMA 2022. Ảnh: NVCC

- Vì sao anh đưa bộ môn này đến Việt Nam?

- Tôi từng đến Việt Nam nhiều lần, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của đất nước này. Người dân ngày càng quan tâm sức khỏe, thể hình, võ thuật và phát triển bản thân. Đây là cơ hội để mọi người biết đến tiềm năng jiu jitsu - môn võ có thể giúp họ thay đổi cuộc đời.

- Tập jiu jitsu ở Việt Nam có gì đặc biệt?

- Môn này khá đặc biệt, có sức hút với nhóm nhân sự cấp cao. Học viên của tôi đa dạng lĩnh vực, có cả triệu phú, lãnh đạo đầu ngành...

Tại Việt Nam, giới doanh nhân, diễn viên nổi tiếng cũng tập nhu thuật. Điểm chung của họ là luôn kỷ luật, kiên cường, tự cải thiện giá trị cốt lõi của jiu jitsu. Họ tìm đến môn này để đạt mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp bằng cách nâng cao cả sức mạnh tinh thần lẫn thể chất.

- Anh có thể nói rõ hơn lợi ích của nhu thuật?

- Môn này có 5 lợi ích, đầu tiên là phát triển bản thân. Jiu jitsu là thực hành sâu sắc của việc khám phá chính mình. Qua luyện tập và thi đấu, học viên học cách đối mặt thử thách, vượt nghịch cảnh.

Tiếp đến là tư duy giải quyết vấn đề. Về cơ bản, nhu thuật là chuỗi giải pháp cho loạt vấn đề phức tạp, nơi mỗi động tác, kỹ thuật đều phục vụ một tình huống cụ thể. Điểm này hữu ích với những cá nhân đề cao tư duy chiến lược, phân tích - kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực của họ.

Sức khỏe tâm thần, thể chất cũng được cải thiện, giảm căng thẳng, nâng cao sự tập trung.

Môn thể thao này đòi hỏi bạn phải học nữa, học mãi. Ngay cả các bậc thầy vẫn không ngừng học hỏi, làm mới bản thân mỗi ngày. Yếu tố này hấp dẫn người luôn tìm kiếm sự tăng trưởng, cải tiến liên tục.

Cuối cùng, triết lý của jiu jitsu là rèn tính kỷ luật, sự kiên trì và kiên cường - phẩm chất cần thiết hướng tới thành công ở mọi lĩnh vực.

Felipe Negochadle (phải) trong một trận đấu nhu thuật. Ảnh: NVCC

- Giáo trình nhu thuật dành cho người nổi tiếng, chuyên gia có gì khác biệt?

- Chương trình học dành cho người nổi tiếng đề cao cá nhân hóa, phù hợp mục tiêu cụ thể và lịch trình bận rộn. Tôi tìm hiểu nguyện vọng của họ - nâng cao thể lực, cải thiện tư duy rõ ràng hay quản lý căng thẳng. Trên cơ sở ấy, chúng tôi thiết kế bài huấn luyện tương thích, tùy chỉnh để đạt kết quả cao nhất.

Tôi kết hợp tinh thần rèn luyện và chánh niệm, giúp họ tăng khả năng phục hồi, kiểm soát cảm xúc. Mục tiêu của tôi là cung cấp trải nghiệm toàn diện, hiệu quả, thử thách thể chất lẫn tinh thần, nhưng vẫn hỗ trợ nhu cầu cá nhân, nghề nghiệp của họ.

Kinh nghiệm MMA giúp tôi định hình phong cách dạy Brazilian jiu jitsu, chú trọng tính linh hoạt, chiến lược và tâm lý kiên cường. Tôi áp dụng loạt kỹ thuật thực tiễn, hướng dẫn học viên biết cách sử dụng thời gian, áp lực, kiểm soát và yếu tố quan trọng trong tình huống thực tế.

Ngoài ra, tôi chủ trương truyền đạt tính kỷ luật, sự kiên cường cần thiết trong MMA, qua đó giúp họ xây dựng sự tự tin và khả năng đối mặt thử thách cả trên thảm lẫn ngoài đời.

- Kế hoạch của anh thời gian tới?

- Hiện tôi huấn luyện jiu jitsu tại Primal Performance Lab, Thảo Điền, TP Thủ Đức. Nơi đây kết hợp giữa tập thể hình và phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Lab tập trung rèn thể lực, khả năng vận động lẫn sức khỏe tâm lý, phù hợp với các nguyên tắc của Brazilian jiu jitsu - vốn nhấn mạnh sức mạnh, sự linh hoạt và rõ ràng trong tư tưởng.

Felipe Negochadle huấn luyện Kathy Uyên và học viên nữ tại Primal Performance Lab - Thảo Điền. Ảnh: NVCC

Điểm đặc biệt là có khóa huấn luyện cho nữ. Primal Performance Lab hướng đến môi trường không gây áp lực, khuyến khích mọi người sớm hòa nhập và theo đuổi võ thuật.

Có thể phái nữ sẽ do dự khi bước vào không gian do nam giới thống trị, do đó, chúng tôi muốn cung cấp bầu không khí hỗ trợ, thân thiện, khiến họ cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có động lực học hỏi, phát triển.

Sắp tới, tôi dự tính mở rộng mô hình trên, giúp nhu thuật lớn mạnh, dễ tiếp cận và tạo cộng đồng mạnh mẽ, từ người mới bắt đầu đến vận động viên đỉnh cao.

- Anh đặt mục tiêu gì tại Lion Championship MMA sắp tới?

- Tôi hy vọng có thể bảo vệ danh hiệu vô địch Lion Championship MMA hạng 65 kg. Để làm được điều ấy, tôi cần chuyên tâm với chiến lược riêng, hoàn thiện kỹ năng và duy trì sự kiên cường.

Tôi thích thử thách và hào hứng với trận đấu sắp tới. Năm ngoái, tôi có động lực chứng tỏ bản thân như người thách đấu, nhưng lần này, tôi tập trung phát triển và giữ vị trí hàng đầu.

Đông Vệ