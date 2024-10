Võ sĩ đầu tiên thống nhất 4 đai hạng bán nặng

Arab SaudiThắng đồng hương Dmitry Bivol bằng điểm trọng tài, tay đấm 39 tuổi người Nga Artur Beterbiev trở thành nhà vô địch tuyệt đối đầu tiên ở hạng bán nặng trong kỷ nguyên bốn đai.

Cả Bivol lẫn Beterbiev bước vào màn so găng được chờ đợi tại Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi với thành tích toàn thắng. Nhưng sau cùng, chỉ Beterbiev duy trì thành tích bất bại này nhờ thắng điểm trọng tài 114-114, 115-113, 116-112.

Anh nhờ đó trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng bán nặng đầu tiên của thế kỷ 21 khi bảo vệ các đai WBC, IBF, WBO và đoạt WBA, IBO, The Ring của Bivol. Đây cũng là lần đầu tiên võ sĩ 39 tuổi thắng bằng điểm trọng tài, sau 20 trận nhà nghề toàn thắng bằng knock-out.

Beterbiev ăn mừng cùng các danh hiệu sau trận thắng Bivol ở nhà thi đấu Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi ngày 12/10/2024. Ảnh: AFP.

Nhà vô địch tuyệt đối hạng bán nặng gần nhất là Roy Jones Jr, khi tay đấm người Mỹ đánh bại Reggie Johnson để thống nhất các đai WBA, WBC và IBF vào năm 1999.

"Không hiểu sao, nhưng tôi không thích trận đánh này", Bivol nói sau trận. "Tất nhiên đây là trận đánh khó khăn. Bivol là nhà vô địch thế giới và có kỹ năng tốt hơn tôi. Tôi cảm thấy không thoải mái, vì thông thường không phải đợi đến tiếng chuông để xác định kết quả".

Màn thượng đài tại Kingdom Arena hôm qua diễn ra mãn nhãn và cân tài cân sức. Hai võ sĩ chỉ chênh lệch bốn pha ra đòn trúng đích hoặc ít hơn ở tám trong số 12 hiệp.

Theo CompuBox, Bivol tung 33 cú đấm nặng chính xác trong sáu hiệp đầu, so với 23 cú của đối thủ. Nhưng Beterbiev nhỉnh hơn ở nửa sau, khi tung 67 cú đấm nặng - so với 51 của Bivol. Trong hai hiệp cuối, Beterbiev có 23 pha ra đòn nặng chính xác - so với 19 của Bivol.

Beterbiev (phải) trong trận đấu với Bivol. Ảnh: AFP.

Kết quả lần này khiến Bivol nhận thất bại đầu tiên ở lần thứ 24 thượng đài và đứt chuỗi 12 lần bảo vệ đai WBA. Anh giành đai này khi thắng knock-out Trent Broadhurst hồi tháng 11/2017 rồi liên tiếp bảo vệ đai khi hạ Sullivan Barrera, Isaac Chilemba, Jean Pascal, Joe Smith Jr, Lenin Castillo, Craig Richards, Umar Salamov, Canelo Alvarez, Gilberto Ramirez, Lyndon Arthur, Malik Zinad, cho đến khi gặp Beterbiev hôm qua.

Bivol tâm phục khẩu phục, không muốn bào chữa cho thất bại và chúc mừng Beterbiev. "Tôi cảm thấy mình có thể thi đấu tốt hơn, nhưng Beterbiev rất mạnh mẽ. Anh ấy ra đòn rất nặng, thậm chí có đòn đánh vào vùng mắt và khiến tôi bầm tím tay", võ sĩ 33 tuổi nói, giơ tay lên ngang mắt. Cả hai tay đấm đều khẳng định sẵn sàng cho màn tái đấu.

Theo truyền thông châu Âu, Beterbiev và Bivol nhận ít nhất 10 triệu USD từ màn thượng đài này - đều là thù lao lớn nhất của hai tay đấm này cho một trận nhà nghề.

Trước đó, Beterbiev nhận nhiều nhất 2 triệu USD khi hạ knock-out kỹ thuật Callum Smith tại Quebec City, Canada hồi tháng 1/2024. Bivol thì nhận nhiều tiền nhất là 5 triệu USD khi đánh bại biểu tượng của quyền Anh thế giới, Canelo Alvarez hồi tháng 5/2022.

Hồng Duy