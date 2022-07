Võ sĩ 38 tuổi thắng trận đầu sau ba năm

AnhDerek Chisora đứt chuỗi ba thất bại khi thắng Kubrat Pulev bằng điểm trọng tài trong trận quyền Anh hạng nặng tối 9/7.

Chisora trong một cú ra đón trúng mặt Pulve trên võ đài O2, London tối 9/7. Ảnh: Reuters

Trong ba trận gần nhất, Chisora đều đánh tốt tốt nhưng thua điểm trọng tài trước Oleksandr Usyk - võ sĩ Ukraine hiện giữ đai WBA, IBF, WBO hạng nặng - và nhận hai thất bại trước Joseph Parker. Hôm qua, tay đấm 38 tuổi tiếp tục có màn trình diễn mãn nhãn khác để phá dớp và khép lại trận đánh chuyên nghiệp thứ 45 một cách đáng nhớ.

Thống kê của Compubox cho thấy Pulev tung nhiều cú đấm hơn, nhưng Chisora thi đấu hiệu quả hơn. Cụ thể, Pulev tung 796 đòn với 200 cú trúng đích - đạt tỷ lệ 25%. Chisora ra đòn ít hơn, khi đấm 526 cú với 171 cú trúng đích, đạt tỷ lệ 33%. Pulev có tới 415 cú thọc (jab), nhưng chỉ trúng đích 67 lần, đạt tỷ lệ 16%. Trong khi đó, Chisora tung 170 cú thọc, trong đó có 38 cú trúng đích, đạt tỷ lệ 22%.

Sau 12 hiệp không có knock-out, Chisora thắng điểm trọng tài 116-114, 116-112 và 112-116. Võ sĩ người Anh vui mừng cùng các con trên võ đài tại O2 Arena, London, và ngỏ ý muốn thượng đài với cựu vô địch hạng nặng Deontay Wilder ở trận tiếp theo. "Tôi không muốn những trận đánh dễ dàng. Nếu có thể đấu Wilder, tôi sẽ rất hạnh phúc", Chisora nói sau trận.

Chisora bắt tay an ủi Pulev sau trận đấu. Ảnh: Reuters

Tổng tuổi của hai võ sĩ lên tới 79, nhưng cả Chisora lẫn Pulev đều khát khao thể hiện bản thân vẫn là võ sĩ hạng nặng đáng xem nhất hiện tại. Thực tế, Pulev - võ sĩ 41 tuổi - bị đánh bại bởi Anthony Joshua và Wladimir Klitschko trong các trận tranh đai hạng nặng lần lượt vào năm 2020 và 2014 - được đánh giá cao hơn khi chạy đà hoàn hảo bằng trận thắng điểm Jerry Forrest hồi tháng 5 sau 18 tháng không thi đấu.

Sau khi bước ra sàn đấu trong nền giai điệu bài hát "You are always on my mind" của huyền thoại Elvis Presley và nhận được sự hoan nghênh của khán giả nhà, Chisora - người đã sống ở London từ khi còn nhỏ sau khi chuyển đến từ Zimbabwe - khởi đấu ấn tượng với một số cú đấm vào người Pulev. Trong khi đó, Pulev duy trì khoảng cách và thực hiện những cú thọc sở trường.

Sang hiệp hai, đôi bên thi đấu tự do và bản năng hơn để tạo nên màn thượng đài mãn nhãn. Pulev liên tục ghi điểm ở hiệp ba, trước khi Chisora lấy lại thế trận nhờ những cú móc phải. Võ sĩ 41 tuổi thi đấu bình tĩnh ở hiệp bốn, và thậm chí dồn Chisora về dây dài ở hiệp năm, dù chịu một vết cắt ở mắt trái.

Pulev nhiều lần dồn Chisora về góc võ đài, dù bị chảy máu ở mắt trái. Ảnh: PA

Tới hiệp bảy, Chisora có liên tiếp những pha móc phải và trái khiến Pulev chảy nhiều máu trên mặt, giúp trận đấu trở nên nóng hơn. Hiệp chín còn diễn ra hấp dẫn hơn, khi Chisora khiến đối thủ choáng váng với cú trái tay và móc trái nặng, trong khi võ sĩ Bulgaria cũng đáp trả bằng cú phải chính xác.

Sang hiệp mười, Pulev bị thêm vết cắt ở trên mắt phải, và hiệp đấu khép lại với những pha ra đòn chính xác từ hai phía. Chisora đã 38 còn Pulev 41 tuổi, nhưng vẫn chiến đấu với cường độ cao trong suốt 12 hiệp, có những khoảnh khắc áp đảo và tường chừng có thể sớm khép lại trận đấu.

Hồng Duy