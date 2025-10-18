Vợ Sergio Ramos: 'Chồng tôi là Da Vinci của thế kỷ 21'

Tây Ban NhaNgười đẹp Pilar Rubio ca ngợi tài năng âm nhạc và hội họa của Sergio Ramos, trung vệ từng thành công với Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha.

Theo Rubio, ngoài khả năng chơi bóng đá đã được chứng minh trên sân cỏ, Ramos còn biết đàn, hát, vẽ và viết thư tình rất hay. Cô còn ví chồng với Leonardo Da Vinci - nhà bác học nổi tiếng từ thế kỷ 15.

"Anh ấy không có khuyết điểm, hay nói cách khác là quá hoàn hảo", Rubio nói về Ramos trên truyền hình Tây Ban Nha hôm 16/10. "Tôi luôn nói với Sergio rằng anh ấy giống như Da Vinci của thế kỷ 21, vì có thể vẽ, hát, và viết thư tình siêu hay. Tôi giữ tất cả những bức thư tình mà anh ấy gửi cho tôi. Đó là kho báu lớn nhất mà bạn có thể có được từ ai đó".

Ramos (phải) và Rubio gắn bó với nhau từ năm 2012. Ảnh: Instagram

Rubio kể thêm việc Ramos đánh đàn guitar và hát cho cô nghe khi hai người mới quen nhau. Cô lập tức nhận ra trung vệ người Tây Ban Nha có niềm đam mê lớn với âm nhạc và tài năng nghệ thuật tiềm ẩn.

"Dù rất khác biệt, anh ấy lại có khía cạnh cảm xúc và sáng tạo", Rubio nói thêm. "Tôi rất muốn làm điều gì đó cùng Sergio, nhưng không đủ khả năng".

Ramos chơi bóng từ nhỏ, trước khi gia nhập học viện Sevilla. Sau đó, anh trở thành một trong những hậu vệ phải và trung vệ hàng đầu thế giới, giành 4 Champions League, 5 La Liga với Real Madrid, World Cup 2010, Euro 2008 và 2012 với tuyển Tây Ban Nha.

Bên cạnh phong cách mạnh mẽ, thậm chí thô bạo của một trung vệ, Ramos còn có hiệu suất ghi bàn rất cao. Anh góp 125 bàn trong 866 trận cấp CLB và 23 bàn trong 180 trận cho đội tuyển.

Ramos bắt đầu quan hệ với Rubio - MC kiêm người mẫu và diễn viên, từ năm 2012. Hai người có 4 con trai và làm đám cưới năm 2019. "Sáu năm 'em đồng ý', sáu năm đầy ý nghĩa. Anh yêu em", Ramos viết trên mạng xã hội khi kỷ niệm sáu năm kết hôn hè vừa qua.

Thanh Quý (theo Marca)