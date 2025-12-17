Vợ sắp cưới phản đối tôi đứng tên khoản vay giúp vợ chồng chị gái

Tôi thất vọng vì em không đồng hành cùng tôi, không hiểu đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Tôi và bạn gái quen nhau được gần 3 năm, hai bên gia đình cũng đã tính đến chuyện kết hôn. Tôi 32 tuổi, làm việc nhà nước, còn em 25 tuổi, làm tại ngân hàng. Gần đây, giữa chúng tôi xảy ra vài chuyện khiến tôi phải suy nghĩ.

Chuyện thứ nhất là hôm đi mua vàng cưới. Tôi dành dụm được một cây vàng, tranh thủ về sớm chạy 28 km xuống chỗ em làm để bán, định đổi sang mẫu mới đẹp hơn. Vì không chọn được mẫu ưng ý và sợ đem tiền về đêm tối nguy hiểm, tôi quyết định nộp tiền mặt vào thẻ của em qua trụ ATM. Do trời tối, công việc nhiều và sợ máy nuốt tiền nên tôi thao tác hơi gấp gáp. Sau đó đi ăn, em tỏ thái độ khó chịu. Mãi sau em mới nói: "Lúc nộp tiền anh sợ em lấy hay sao mà gấp gáp vậy?". Tôi rất bất ngờ và cảm thấy không được tôn trọng, vì vàng tôi mua cho em chứ cho ai. Dù em đã xin lỗi nhưng tôi vẫn lấn cấn.

Chuyện thứ hai xảy ra hôm nay. Anh rể tôi làm ăn bị nợ xấu, nhờ tôi đứng tên miếng đất 1,2 tỷ đồng để vay ngân hàng 600 triệu đồng. Tôi mang ơn anh chị rất nhiều vì ngày xưa anh chị đã nuôi tôi ăn học thành tài nên sẵn sàng giúp nếu chị gái tôi đồng ý. Tuy nhiên, khi kể với bạn gái, em gạt đi ngay. Em bảo làm vậy sẽ ảnh hưởng đến hai đứa sau này nếu anh rể không trả được nợ, tôi sẽ bị nợ xấu. Em nói không muốn liên quan và hoàn toàn không ủng hộ. Tôi thất vọng vì em không đồng hành cùng tôi, không hiểu đạo lý uống nước nhớ nguồn. Làm ăn có rủi ro, nhưng tôi muốn giúp người thân. Thái độ của em khiến tôi phân vân về việc kết hôn, liệu em có phải người vợ biết chia sẻ hay không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

Thanh Sơn