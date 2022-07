Vợ sắp cưới muốn chấm dứt vì không hài lòng chuyện chăn gối

Tôi 30 tuổi, là dân tỉnh vào thành phố học tập và làm việc, quen bạn gái được hai năm.

Em nhỏ hơn tôi năm tuổi, là dân thành phố, xinh xắn, cao ráo, dáng nhìn sexy, cao hơn tôi một chút, chăm chút vẻ bề ngoài nhưng không quá đà và không tiêu xài hoang phí. Em dịu dàng, nhẹ nhàng, sâu sắc, thích sự lãng mạn, thích nghe lời nói ngọt ngào. Em được nuông chiều từ nhỏ nên nữ công gia chánh không thạo lắm. Tính tôi ít nói, không lãng mạn, kỹ tính trong cách sinh hoạt, không thích bày bừa, sạch sẽ nên em không thích và phản đối tính cách của tôi. Tôi theo đuổi và yêu từ lúc em mới tốt nghiệp đại học. Khi đi làm em được nhiều người theo đuổi, những người đó đều có điều kiện hơn tôi nhưng em không quan tâm, chỉ kể tôi nghe. Hiện tại chúng tôi xác định cưới trong thời gian sắp tới và gia đình hai bên đã định ngày.

Gần đây tôi áp lực về tài chính vì một vài lý do riêng, cộng với việc em hay giận, nhõng nhẽo, cần điều gì đó thường không nói ra mà hành động vòng vo để tôi tự hiểu, khiến tôi khó chịu. Chúng tôi to tiếng, cãi nhau rất nhiều, đôi ngày lại cãi vã. Mỗi lần mâu thuẫn, tôi to tiếng là em khóc nhiều dễ dẫn đến mệt và ngất xỉu. Lúc trước em tham gia phòng chống dịch, mắc Covid, bị trầm cảm phải đi điều trị và chưa khỏi hẳn.

>> Vợ không có kiến thức chuyện chăn gối

Trong chuyện ấy, tôi hơi nhanh nên hay bị em cáu gắt, chửi bới ngay lúc đó, sau đấy lại bình thường. Lúc trước tôi nghĩ sẽ khắc phục được nhưng đâu lại vào đấy. Em bảo chuyện đó rất quan trọng, nguyên nhân giận cũng một phần vì thếnghĩ tôi sẽ không thể khắc phục được, gần đây cô ấy luôn than chán tôi trong chuyện đó. Tôi cũng bóng gió nói, một hai lần là được rồi, nghe xong cô ấy đòi chấm dứt liền.

Ngày cưới sắp đến nhưng mỗi lần giận nhau là em hay bảo suy nghĩ lại. Lúc nói chuyện bình thường em còn bảo chán tôi lắm rồi vì hay cãi nhau và chuyện kia không làm em thấy hài lòng. Tôi cảm nhận tình cảm em dành cho mình ngày một ít đi, em cũng nói cưới để ba mẹ không buồn do mọi thứ đã chuẩn bị, dòng họ cũng biết hết rồi. Mặc dù kinh tế tôi có khó khăn nhưng em cũng thông cảm. Em quan niệm cuộc sống không cần giàu sang, miễn sống vui vẻ thì khó khăn cũng không sao. Nhiều lúc tôi thấy em chịu thiệt thòi khi quen tôi do kinh tế không tốt, chuyện ấy lại dở. Cứ tình hình như thế này không biết mai sau ra sao?

Hiển

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc