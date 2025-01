Vợ sắp cưới Jeff Bezos 'trẻ hóa' với váy xẻ lườn

MC Lauren Sánchez, 56 tuổi, bạn gái tỷ phú Jeff Bezos, tạo vẻ trẻ trung bằng váy hồng xẻ lườn.

Lauren Sánchez đi mua sắm trên đảo St. Barts, vùng Caribbean hôm 3/1. MC đi cùng bạn đến thăm một số cửa hàng thời trang gồm Prada, Dolce & Gabbana và Louis Vuitton. Sánchez kết hợp váy bodycon ngắn cut-out màu hồng với dép Hermes và kính phi công.

Trên X, một số khán giả nhận xét cô như trẻ ra chục tuổi. Họ viết: "Nhìn Sánchez tôi nghĩ đến các cô gái mới ngoài 30, săn chắc và hấp dẫn", "Váy hồng và kiểu tóc buộc nửa đầu khiến cô ấy trông trẻ đẹp hơn".

Lauren Sánchez mặc váy hồng cut-out đi dạo ở đảo St. Barts. Ảnh: Backgrid

Theo Pagesix, Sánchez sống kỷ luật và luôn chăm chút cho diện mạo. Trẻ trung và tràn đầy năng lượng là hai yếu tố cô luôn hướng tới bằng cách tập luyện, ăn kiêng và lựa chọn các món đồ thời trang. Cô ưu tiên sắm các loại váy ngắn màu sắc tươi sáng, ôm dáng để tôn đường cong. Ngoài ra, người đẹp còn có các mẫu crop top đơn giản, thường kết hợp chân váy mini hoặc quần legging.

Sánchez đến thăm đảo cùng chồng sắp cưới Jeff Bezos từ cuối tháng 12/2024. Họ đón năm mới trên du thuyền trị giá 500 triệu USD. Trên trang cá nhân, cô viết: "Cảm ơn năm 2024 - năm của những thử thách đã tạo nên tôi, những chiến thắng đã truyền cảm hứng cho tôi và những con người tuyệt vời đã nâng đỡ tôi. Năm nay, tôi sẽ nỗ lực giúp đỡ mọi người tỏa sáng rực rỡ. 2025 - một năm tiếp tục phát triển, lan tỏa ánh sáng với vô vàn khả năng".

Lauren Sánchez và Jeff Bezos đang trong mối quan hệ hạnh phúc. Ảnh: Instagram Lauren Sánchez

Lauren Sánchez sinh năm 1969, là người dẫn chương trình gốc Mexico từng đoạt giải Emmy, thực hiện nhiều show nổi tiếng trên kênh KTTV Fox-11 như Good Day LA. Cô còn là diễn viên, nhà sản xuất phim và nhà văn. Hồi tháng 9/2024, cô xuất bản truyện đầu tay dành cho thiếu nhi với chủ đề ngoài không gian - The Fly Who Flew to Space.

Sánchez trở nên nổi tiếng khi yêu nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos. Năm 2019, họ công khai hẹn hò sau khi xác nhận ly hôn người cũ. Cả hai được cho là đồng điệu về sở thích, đam mê về hàng không, làm từ thiện, đầu tư cho các tổ chức cộng đồng.

Lauren Sánchez, Jeff Bezos dự tiệc ở Nhà Trắng Lauren Sánchez, Jeff Bezos dự tiệc ở Nhà Trắng tháng 4/2024. Video: Pagesix

Họa Mi (theo Pagesix)