Vợ sắp cưới đòi hủy hôn sau khi tự nhận là người vô tính

Tôi thật sự bị sốc vì bạn gái tôi là người vô tính và cảm thấy bị lừa dối suốt hai năm.

Tôi và bạn gái tôi quen nhau qua một web hẹn hò, chúng tôi làm quen được một thời gian thì chính thức yêu nhau. Thời gian sau, cô ấy nói quen từ 6 tháng tới một năm sẽ tính chuyện kết hôn. Quen tầm 6 tháng, cô ấy chia sẻ là không thích quan hệ tình dục và sinh con. Tôi thực ra không tìm hiểu nhiều về giới tính nên không hiểu về người vô tính, cứ nghĩ cô ấy còn trẻ. Cô ấy kể từng yêu vài người nhưng chưa quan hệ tình dục. Tôi chỉ nghĩ cô ấy biết giữ mình nên không để xảy ra điều đó.

Yêu được một thời gian, chúng tôi chia tay vì cô ấy bảo không muốn quan hệ và sinh con. Tôi đồng ý với điều kiện ấy và chia tay. Sau đó, cô ấy muốn quay lại, tôi đồng ý nhưng nói rằng nếu đi tiếp sẽ xảy ra chuyện đó. Cô ấy gật đầu đồng ý. Quay lại được hơn ba tháng, cô ấy lại chia tay vì quan điểm về chuyện quan hệ lại xảy ra mâu thuẫn. Sau đó gần ba tháng, cô ấy lại muốn quay lại, thời điểm đó đã hơn một năm hai tháng. Tôi có nói với cô ấy về ý định kết hôn và cho cô ấy một tuần để suy nghĩ thật kỹ với quyết định ra mắt. Tôi nói rằng nếu đã về ra mắt rồi sẽ tính cưới trong năm, và cũng cần xác định rõ tư tưởng về chuyện quan hệ, sinh con.

Tôi bảo cô ấy suy nghĩ thật kỹ để quyết định, vì tôi không muốn vội vàng. Cô ấy đồng ý. Đêm đó, cô ấy đã dành cho tôi lần đầu tiên của cô ấy. Sau đó, chúng tôi trở lại với công việc của mỗi người. Gần được một năm rưỡi, tôi nhắc tới chuyện cưới hỏi nhưng cô ấy cứ ậm ừ, bảo chờ cô ấy kiếm tiền lo đám cưới này kia. Cô ấy thuê nhà trọ ở nhưng không cho tôi lên thăm. Tôi cũng nghĩ chắc cô ấy áp lực gì đó nên cần không gian riêng. Nhưng sát ngày cưới, còn khoảng 10 hôm, cô ấy nói ra hết sự thật: cô ấy là người vô tính và rất sợ quan hệ cũng như kết hôn.

Tôi thật sự bị sốc, vì trước đó tôi chưa hề biết "người vô tính" là gì. Khi tìm hiểu, tôi biết được đôi chút và khuyên cô ấy rằng: "Giờ đã yêu nhau rồi thì về cùng tìm giải pháp, hoặc tìm bác sĩ điều trị tâm lý". Nhưng cô ấy không chịu thỏa thuận, một mực đòi đi, ép tôi phải rời xa cô ấy. Tôi cảm thấy bị lừa dối gần hai năm, khi mà tôi đã thẳng thắn nói với cô ấy về quan điểm của mình, đã bảo cô ấy suy nghĩ kỹ vì việc xác định kết hôn còn ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình. Bây giờ, cô ấy bỏ mặc tôi với mớ hỗn độn. Tình cảm hai năm, sự tin tưởng và niềm tin trong tôi vỡ nát. Tôi thật sự không biết phải làm sao.

Hải Ninh