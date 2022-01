Vợ sắp cưới bỏ đi trước lễ ăn hỏi

Tôi 32 tuổi, làm văn phòng; em 27 tuổi, tự mở spa tại nhà. Chúng tôi quen nhau từ tháng 9/2020, khi em đã chia tay người yêu cũ khoảng nửa năm.

Lý do chia tay theo tôi biết là do người yêu cũ làm hải quân, phải đi học xa nên không tổ chức đám cưới ngay, em không đợi được nên hủy hôn.

Sau hai tháng quen, chúng tôi yêu nhau. Một tháng sau đó, sau vài lần đi khám sức khỏe sinh sản, em bị hiếm muộn do tắc vòi trứng. Em muốn tôi nói với mẹ để ra tết cưới và làm IVF (giấu bố mẹ em về việc này), hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn (giấu bố mẹ hai bên) sau đó đi làm IVF, nếu có con sẽ về báo bố mẹ cho cưới. Tôi không đồng ý việc giấu bố mẹ hai bên về chuyện này, thời gian quen nhau cũng quá ngắn, hai đứa chưa thân thiết với gia đình hai bên, cần tìm hiểu nhau kỹ càng hơn cũng như chuẩn bị về mặt kinh tế trước khi tính đến chuyện con cái. Em bảo không đợi được, cần phải làm IVF sớm, nếu không khả năng có con sẽ không cao.

Đợt đó chúng tôi cãi nhau, khoảng 12 ngày không liên lạc, đến lúc tôi chủ động làm lành thì em nói tôi quá yếu đuối, em đã tìm được người yêu cũ để làm IVF cùng. Cuối cùng, sau nhiều tin nhắn qua lại, chúng tôi quyết định đến với nhau, thời gian này tôi cũng nói cho gia đình biết, thuyết phục bố mẹ làm thủ tục đăng ký kết hôn, làm IVF và cưới em trong năm. Có một việc là khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tôi mới biết em từng đăng ký trước đó với người yêu cũ và ly dị vào tháng ba năm 2020. Tôi hỏi thì em bảo từng nói cho tôi rồi, tôi lại cho rằng nếu em nói thì tôi không thể quên chuyện quan trọng như vậy. Cuối cùng tôi vẫn đồng ý làm đăng ký và bỏ qua mọi chuyện, đợt đó là sau Tết 2021.

Sau đó chúng tôi đi làm IVF nhưng thất bại. Tôi xem bệnh án của em khi khám vô sinh, trên đó ghi sảy thai tám tuần. Tôi hỏi em thì em bảo phải khai như vậy mới được khám. Tôi nghĩ đó là chuyện quá khứ, quan trọng giờ hai đứa thật lòng yêu nhau, cùng cố gắng cho tương lai nên không hỏi thêm gì nữa. Thời gian đó tôi cảm nhận tình cảm hai đứa khá khăng khít. Chúng tôi dự định cưới trong năm và sau đó tiếp tục làm IVF. Em khá nóng tính, nhanh nhẹn, quyết đoán trong mọi việc; tôi hơi chậm một chút, cầu toàn. Trong mọi việc chúng tôi thường có quan điểm trái ngược, đôi khi xảy ra mâu thuẫn, chiến tranh lạnh, rồi tôi làm lành trước vì có tình cảm nhiều hơn trong mối quan hệ này.

Tính em cũng thích đi chơi, giao lưu với bạn bè, cởi mở trong giao tiếp, đôi khi cũng uống chút rượu bia. Tôi không đồng ý về việc này vì thấy ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của em, thế nhưng góp ý toàn bị em gạt đi, nói là chỉ uống một chút, không vấn đề gì. Sự khác biệt trong quan điểm dần dẫn đến khoảng cách giữa hai đứa, tôi cảm giác em thiếu tôn trọng và không tin tưởng mình trong mọi chuyện. Rồi vì tình yêu tôi vẫn nghĩ sẽ cố gắng để hòa hợp và yêu thương em nhiều hơn, em cũng vậy. Xin nói thêm, trong thời gian quen và yêu tôi, em vẫn liên lạc với người yêu cũ, họ ly hôn rồi nhưng còn chung một số tài sản, em nói cần giải quyết nốt. Tôi tin tưởng nên không hỏi kỹ hoặc tham gia vào chuyện hai người họ. Người yêu cũ của em sau một thời gian chia tay cũng có bạn gái mới trong Nam, em biết việc đó.



Sau đó xem ngày đẹp, chúng tôi làm lễ dạm ngõ, thắp hương gia tiên, đi chụp ảnh cưới, mua sắm các thứ cho lễ cưới. Trước ăn hỏi khoảng 10 ngày, tôi không liên lạc được với em. Trước khi đi, em để lại một lá thư cho bố mẹ, xin lỗi vì đã lựa chọn sai lầm, ra đi một thời gian, khi nào ổn định mới quay về. Em không nhắn hay nói gì với tôi mà cứ thế đi. Sau đó là chuỗi ngày khủng hoảng và sốc với tôi và gia đình. Tôi tìm mọi cách liên lạc với em qua bạn bè nhưng đều vô vọng. Tôi sang nhà em nói chuyện nhưng cũng không biết thêm tin tức gì. Một tuần sau em nhắn tin cho tôi, xin lỗi vì tất cả, cứ nghĩ lấy chồng chỉ cần cố gắng yêu thương nhau là được hóa ra không phải. Em cảm thấy trong lòng bất an vì chúng tôi không tìm được tiếng nói chung, em không tâm sự với tôi được và giờ cần một nơi yên bình để suy nghĩ về tất cả. Em bảo có lỗi với tôi nhiều, mong được tha thứ, sau này trở về sẽ giải quyết mọi việc.

Tôi nghĩ có thể em còn tình cảm với người cũ và đã quay lại với người ta (bạn đó chủ động liên lạc lại vì biết em sắp lấy chồng). Có lẽ gần đến ngày cưới, em cảm thấy bất an, nảy sinh sự so sánh giữa tôi và tình cũ. Giữa chúng tôi còn liên quan đến nhau bởi tờ giấy đăng ký kết hôn; tôi đang chờ em về để giải quyết mọi thủ tục và trả lại em sự tự do, để em đi tìm tình yêu mới. Theo pháp luật, tôi đã có một đời vợ, rất day dứt và suy nghĩ về việc này. Tôi còn tình cảm với em nhưng những gì em đã làm với tôi và gia đình hai bên khiến cả hai khó có thể bước tiếp. Tôi phải làm sao đây?

Hoàng

