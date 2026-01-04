Vợ quan chức Mỹ đăng ảnh cờ Mỹ phủ kín Greenland, Đan Mạch phản đối

Vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng đăng ảnh ngụ ý đảo Greenland sẽ sớm thuộc về Mỹ, khiến quan chức Đan Mạch lên tiếng phản đối.

Katie Miller, vợ Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, hôm 3/1 đăng trên mạng xã hội bức ảnh chế cho thấy đảo Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, được phủ kín bởi quốc kỳ Mỹ và kèm theo dòng trạng thái "Sớm thôi".

Bức ảnh xuất hiện sau khi Mỹ phát động chiến dịch tập kích Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro, dường như ẩn ý rằng Greenland sẽ sớm do Washington kiểm soát.

Bức ảnh chế Greenland do vợ Phó chánh văn phòng Nhà Trắng đăng trên mạng xã hội X hôm 3/1. Ảnh: X/Katie Miller

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moeller Soerensen sau đó dẫn lại hình ảnh trên và đăng bài viết riêng với nội dung phản đối, cho biết Copenhagen "mong muốn được tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của mình".

Ông khẳng định Đan Mạch là thành viên NATO, đã tăng cường đáng kể các nỗ lực an ninh tại Bắc Cực và từng hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này. "Chúng ta là đồng minh thân thiết và nên tiếp tục hợp tác cùng nhau với tư cách đó", Đại sứ Soerensen cho hay.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về sự việc.

Katie Miller từng đảm nhận vai trò Phó thư ký báo chí tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Bà sau đó làm giám đốc truyền thông và Thư ký báo chí cho Phó tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Mike Pence.

Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và vợ Katie. Ảnh: AFP

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland cũng có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác. Từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh ông muốn Mỹ mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để đạt mục tiêu.

Chính phủ Đan Mạch liên tục khẳng định Greenland "không phải để bán" và chỉ trích các động thái của chính quyền Trump.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)