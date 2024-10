Vợ ông Trump ủng hộ quyền phá thai của phụ nữ

Trái với quan điểm của chồng, người ủng hộ lệnh cấm phá thai, bà Melania Trump cho rằng phụ nữ cần có quyền tự quyết với cơ thể của mình.

"Cần đảm bảo phụ nữ có quyền tự chủ, tự quyết vấn đề sinh đẻ dựa trên quan điểm của bản thân mà không bị chính quyền can thiệp hay gây áp lực", Guardian ngày 2/10 dẫn đoạn trích trong hồi ký sắp xuất bản của bà Melania Trump, vợ của cựu tổng thống Donald Trump.

Ứng viên tổng thống Donald Trump và vợ Melania Trump tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 18/7. Ảnh: AP

Quan điểm này của bà khác với ông Trump, người đang là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump thường tự hào giới thiệu quyết định đề cử ba thẩm phán vào Tòa án Tối cao của ông đã mở đường để cơ quan này năm 2022 đảo ngược phán quyết công nhận quyền phá thai của phụ nữ.

Ít nhất 20 bang ở Mỹ từ đó đã ban hành quy định cấm hoàn toàn hoặc hạn chế một phần độ tuổi phá thai, trong đó bang Georgia cấm các ca phá thai trên 6 tuần tuổi.

Phá thai là chủ đề nóng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, đang được nhiều cử tri ủng hộ hơn ông Trump trong vấn đề này.

"Tại sao không một ai ngoài phụ nữ là người có quyền quyết định việc có thể làm với cơ thể mình? Quyền tự do cá nhân cơ bản của một phụ nữ, đối với cuộc đời cô ấy, trao cho cô quyền được chấm dứt thai kỳ nếu muốn", bà Melania viết.

"Hạn chế phụ nữ có quyền lựa chọn chấm dứt thai kỳ trái ý muốn cũng giống như phủ nhận cô ấy có quyền kiểm soát cơ thể mình. Suốt quãng đời trưởng thành của mình, tôi luôn giữ quan điểm này", hồi ký có đoạn.

Melania Trump, 54 tuổi, là vợ thứ ba của ông Trump. Bà sinh ở Slovenia, chuyển đến Mỹ làm người mẫu từ năm 1996 và gặp ông Trump hai năm sau. Năm 2005, hai người kết hôn và có một con trai là Barron Trump, năm nay 18 tuổi.

Sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, bà ưu tiên sự riêng tư của gia đình, tập trung nuôi dạy con và thường vắng mặt trong các sự kiện tranh cử của chồng. Bà dành nhiều sự quan tâm cho sáng kiến Be Best, dự án do bà thành lập năm 2018 với mục tiêu phát triển phúc lợi xã hội và sức khỏe thể chất, tinh thần trẻ em.

Hồng Hạnh (Theo AFP)