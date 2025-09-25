Vợ ông Phạm Nhật Vượng thành tỷ phú USD

Cổ phiếu Vingroup lập đỉnh giúp bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng - lần đầu nắm giữ hơn tỷ USD giá trị cổ phiếu.

Hôm nay, VIC chốt tăng 6% lên 158.000 đồng một cổ phiếu, thành mã góp mức tăng nhiều nhất cho VN-Index. Đây là thị giá cao nhất từ trước đến nay của cổ phiếu Vingroup. Điều này giúp vốn hóa của doanh nghiệp đạt gần 608.800 tỷ đồng, mức kỷ lục trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, tài sản trên sàn của các cổ đông lớn cũng tăng mạnh. Bà Phạm Thu Hương - vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Nhật Vượng - đang sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 26.955 tỷ đồng. Như vậy sau phiên giao dịch hôm nay, bà Hương lần đầu nắm trong tay hơn tỷ USD và là nhân vật giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên đến nay, hệ thống xếp hạng tỷ phú của Forbes vẫn chưa ghi nhận bà Phạm Thu Hương vào danh sách của họ.

Tại Vingroup, nữ doanh nhân này giữ chức Phó chủ tịch từ năm 2021 đến nay. Bà tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev (Ukraine) với bằng cử nhân luật quốc tế. Năm 2020, bà cùng chồng sáng lập quỹ VinFuture tài trợ cho giải thưởng khoa học và công nghệ toàn cầu cùng tên.

Bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup. Ảnh: VIC

Cổ phiếu Vingroup lập đỉnh cũng giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt kỷ lục mới. Tính đến cuối phiên, gần 450 triệu cổ phiếu VIC do ông trực tiếp sở hữu đang trị giá khoảng 71.084 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,7 tỷ USD. Tuy nhiên theo dữ liệu từ Forbes, ông Vượng đang nắm 15,4 tỷ USD, là người giàu thứ 168 trên thế giới. Ngoài giữ cổ phiếu của Vingroup, ông còn sở hữu gần một nửa vốn của VinFast qua hai công ty riêng.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Cổ phiếu Vingroup đã có nhịp tăng mạnh trong nhiều tháng qua. Tính từ đầu năm, VIC đã tích lũy khoảng 290% thị giá giúp vốn hóa tăng thêm khoảng 450.000 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, Vingroup đón nhiều thông tin tích cực. Họ vừa "chào sân" ngành điện với dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, tổng công suất thiết kế 4.800 MW. Đây là dự án do Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo đầu tư với tổng mức vốn hơn 178.012 tỷ đồng.

Song song đó, công ty con Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền với mức 33.000 đồng cho một cổ phiếu. Dự kiến, Vingroup có thể nhận về gần 4.600 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang về 130.475 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.539 tỷ đồng. Theo Vingroup, kết quả kinh doanh cải thiện đến từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Trong đó, doanh số mảng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, gần 70.500 tỷ đồng, tăng 167%. Con số này được ghi nhận khi Vinhomes - công ty con trong lĩnh vực phát triển, quản lý bất động sản nhà ở, khu đô thị - đạt doanh số bán hàng 67.500 tỷ đồng và doanh thu khoảng 138.200 tỷ tại thời điểm cuối quý II.

Khoản thu từ sản xuất gần 33.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ VinFast. Riêng quý II, hãng ôtô điện đã bàn giao 72.167 chiếc, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà máy VinFast thứ hai tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) cũng được đưa vào vận hành, công suất 200.000 xe mỗi năm.

