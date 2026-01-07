Vợ ông Maduro 'bị thương' khi đặc nhiệm Mỹ đột kích

Bà Flores, vợ ông Maduro, xuất hiện tại tòa án Mỹ với vết thương trên trán, được cho là do va vào cửa bọc thép trong lúc bị đặc nhiệm Mỹ đột kích.

Khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân là bà Cilia Flores xuất hiện tại tòa án ở New York hôm 5/1, luật sư nói với thẩm phán rằng bà Flores đã bị "các chấn thương nặng" trong quá trình bị đặc nhiệm Mỹ bắt lúc rạng sáng 3/1.

"Bà ấy còn được cho là có thể đã bị gãy hoặc bầm tím nghiêm trọng ở phần xương sườn", luật sư này nói, đề nghị cho bà Flores được chụp X-quang và kiểm tra y tế toàn diện để đảm bảo sức khỏe.

Tại phiên tòa, bà Flores đôi khi loạng choạng và cúi đầu, còn ông Maduro có lúc gặp khó khăn trong việc đứng lên và ngồi xuống. Tranh phác họa của họa sĩ về phiên điều trần cho thấy bà Flores dán băng gạc trên trán.

Tranh phác họa cho thấy bà Flores dán băng gạc trên đầu khi xuất hiện tại tòa hôm 5/1. Ảnh: AP

Luật sư của ông Maduro và bà Flores cho hay cả hai người đều gặp "vấn đề về sức khỏe" nhưng không nói rõ. Ông Maduro trước khi vào tòa cũng bước đi với đôi chân tập tễnh.

Trong phiên báo cáo với quốc hội ngày 5/1, các quan chức chính phủ Mỹ cho hay cả ông Maduro và bà Flores đều bị thương khi bị lực lượng đặc nhiệm Delta đột kích ngôi nhà của họ bên trong căn cứ quân sự tại Caracas, CNN hôm 6/1 dẫn các nguồn tin cho hay.

Lúc đặc nhiệm Mỹ tấn công vào căn cứ, ông Maduro và bà Flores đã tìm cách vào trong hầm ngầm có cánh cửa thép nặng, song bị va đầu vào khung cửa thấp, các quan chức Mỹ cho biết. Đặc nhiệm Delta đã bắt vợ chồng ông Maduro và đưa họ ra khỏi khu nhà trước khi tiến hành sơ cứu.

Ông Maduro bị áp giải tới tòa án Ông Maduro cùng vợ được áp giải khỏi trực thăng tới tòa án ở New York ngày 5/1. Video: Guardian

Các quan chức Mỹ báo cáo với quốc hội rằng vết thương trên đầu bà Flores không nghiêm trọng. Một số đặc nhiệm Delta cũng bị thương sau khi đấu súng với đội cận vệ phản ứng nhanh người Cuba, vốn được triển khai gần nơi vợ chồng ông Maduro ở. Các binh sĩ Mỹ đã trúng đạn và mảnh văng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và dự kiến bình phục hoàn toàn.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa bình luận về thông tin.

Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai khoảng 150 máy bay chiến đấu đồng loạt không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiếp cận vị trí của ông Maduro lúc hơn 2h, đối mặt kháng cự từ đội bảo vệ trước khi khống chế vợ chồng ông Maduro, rồi rút khỏi Venezuela vào khoảng 4h30.

Chính phủ Cuba thông báo 32 công dân nước này, gồm quân nhân và nhân viên tình báo, đã thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ. Quân đội Venezuela hôm 6/1 cho biết 23 binh sĩ, trong đó có 5 tướng, cũng thiệt mạng.

Caracas chưa tiết lộ thiệt hại cụ thể về dân thường, song Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saab cho biết "hàng chục người", bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã chết khi Mỹ tiến hành chiến dịch đột kích.

Phạm Giang (Theo CNN, AFP)