Vợ ông Bùi Thành Nhơn dự tính bán hơn 17 triệu cổ phiếu Novaland

Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Thành Nhơn, đăng ký bán ra hơn 17 triệu cổ phiếu Novaland.

Trong thông báo giao dịch của người nội bộ mới đây, bà Cao Thị Ngọc Sương đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland với lý do cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 28/10 đến ngày 25/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Tính theo giá đóng cửa phiên 21/10, bà Sương có thể thu về hơn 248,7 tỷ đồng. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu có thể giảm về 1,624%.

Bà Cao Thị Ngọc Sương là vợ của ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Bà cũng nắm ghế lãnh đạo tại Diamond Properties - doanh nghiệp trong hệ sinh thái của gia đình và cũng là tổ chức giữ vai trò cổ đông lớn của NVL.

Trước đó vào hôm 14/10, Diamond Properties cũng đăng ký bán ra 2,15 triệu cổ phiếu NVL với mục đính cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch thực hiện từ ngày 17-31/10. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này sẽ giảm về 7,974%.

Nếu kế hoạch bán ra thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ giảm về 34,9%. Tỷ lệ này khiến nhóm ông Nhơn có thể mất quyền phủ quyết tại Novaland.

Trong một công ty cổ phần, nhóm cổ đông nào nắm từ 36% vốn sẽ có quyền phủ quyết các quyết định quan trọng của đại hội đồng cổ đông, vì không có cổ đông nào khác sở hữu 65% để thông qua. Điều này có nghĩa, nhóm cổ đông sở hữu 36% có thể ngăn chặn các quyết định mà họ không đồng ý, bảo vệ quyền lợi của mình và ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của công ty.

Lần gần nhất nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn giảm sở hữu tại Novaland là giữa tháng 6, từ đó tạm dừng đăng ký bán thêm cho đến nay. Ban lãnh đạo NVL nhiều lần lý giải trong giai đoạn công ty khó khăn, các cổ đông này đã phải bán cổ phiếu để trả nợ thay Novaland.

Hồi đầu tháng 8, Novaland trình cổ đông phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi cho khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng của nhóm ông Nhơn. Sau khi được cơ quan quản lý phê duyệt, thời điểm phát hành dự kiến trong quý cuối năm nay đến quý I/2026.

Kế hoạch bán cổ phiếu của bà Sương diễn ra trong bối cảnh NVL vừa nằm sàn hai phiên liên tiếp sau kết luận thanh tra về trái phiếu. Kết phiên 21/10, mã chứng khoán của Novaland giảm về 14.400 đồng một đơn vị, sụt gần 24% so với mức đỉnh trong năm nay từng được thiết lập hồi giữa tháng 8.

Ban lãnh đạo công ty cho biết sau quá trình tái cấu trúc 2024-2025, đã thực hiện tất toán dư nợ gốc và lãi của nhiều gói trái phiếu. Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ còn 19.559 tỷ đồng - tức doanh nghiệp đã trả được 15.319 tỷ đồng, chiếm gần 44% tổng dư nợ cũ. Họ đang tiếp tục tìm phương án tái cấu trúc mới cho những khoản nợ còn lại.

Trong nửa đầu năm, doanh thu của Novaland cải thiện, nhưng chi phí vẫn ở mức cao cùng dòng tiền còn nhiều khó khăn. Doanh nghiệp này ghi nhận lỗ hơn 666 tỷ đồng. Năm nay, họ dự kiến lỗ tiếp, thấp nhất 12 tỷ và cao nhất 688 tỷ đồng tùy vào tiến độ gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án.

Tất Đạt