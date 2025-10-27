Vợ nhận tin nhắn nhạy cảm từ bạn thân khác giới sau buổi họp lớp

Bạn vợ nhắn: "Anh nhớ em quá, nhìn em vẫn xinh như ngày nào", tôi thấy như người đang thương nhớ, nuối tiếc điều gì đó.

Tôi 35 tuổi, lập gia đình được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi vốn yên ả cho đến khi một chuyện nhỏ xảy ra sau buổi họp lớp của vợ, khiến tôi không thôi trăn trở. Tối hôm đó, vợ đi họp lớp cấp ba, về rất muộn, bảo chỉ ăn uống, trò chuyện với bạn bè cũ. Tôi không để tâm vì tin tưởng vợ. Hôm sau, trong lúc vợ để quên điện thoại trên bàn, tin nhắn từ một người bạn nam khiến tôi băn khoăn. Anh ta nhắn: "Anh nhớ em quá, hôm qua nhìn em vẫn xinh như ngày nào". Cách nói đó không giống bạn bè mà giống một người đang thương nhớ, nuối tiếc điều gì đó.

Tôi nhắc vợ, bảo đàn ông có gia đình không nên nói chuyện kiểu đó, còn phụ nữ càng không nên để người khác gửi tin nhắn "mập mờ" như vậy. Vợ tôi chỉ nói: "Bạn ấy say, chỉ nói linh tinh, bạn thân thôi mà". Tôi không ghen tuông mù quáng nhưng nghe hai chữ "bạn thân" trong hoàn cảnh đó thật khó chấp nhận. Tôi thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc người đàn ông khác dám nói những lời ngọt ngào với vợ mình. Tôi tự hỏi: có nên nhắn thẳng cho anh ta biết rằng đừng làm điều vô duyên đó nữa, hay nên giữ im lặng để tránh ồn ào? Nếu im lặng, tôi sợ mình mãi mang bực dọc trong lòng; nếu nói ra, liệu có khiến vợ tổn thương và cho rằng tôi quá đa nghi?

Tôi không muốn phá vỡ sự tin tưởng giữa hai vợ chồng, nhưng cũng không muốn giả vờ như không thấy điều bất thường. Theo mọi người, trong trường hợp này, tôi nên cư xử thế nào cho phải? Giữ im lặng để giữ hòa khí, hay lên tiếng để bảo vệ ranh giới hôn nhân? Tôi thực sự cần một lời khuyên.

Hữu Hưng