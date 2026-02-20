Vỡ nhãn cầu, mù mắt do pháo nổ dịp Tết

Đại diện bệnh viện ngày 20/2 cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với những tổn thương phức tạp như rách giác mạc, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại găm sâu hay bỏng hóa chất. Phần lớn di chứng rất nặng nề, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn rất cao. Như người phụ nữ 48 tuổi (Hà Tĩnh), gặp nạn khi đi chúc Tết. Pháo nổ bất ngờ khiến chị vỡ toàn bộ nhãn cầu, dập nát mi mắt, vỡ thành xương hốc mắt và chấn thương sọ não. Các bác sĩ liên khoa Mắt, Tai Mũi Họng và Phẫu thuật thần kinh đã phải phối hợp mổ cấp cứu xử lý đa chấn thương nhưng không thể cứu vãn thị lực cho bệnh nhân.
Một nam giới 45 tuổi (Hải Phòng) cũng nhập viện trong tình trạng tổn thương cả hai mắt, dập não và xuất huyết dưới màng cứng do tự đốt pháo. Ở lứa tuổi nhỏ hơn, bé trai 10 tuổi (Hà Nội) bị xuất huyết nội nhãn trầm trọng sau khi lén giấu bố mẹ nhặt pháo chưa nổ hết để đốt lại.
Các chuyên gia nhấn mạnh, khi phát nổ, pháo tạo ra áp lực cực lớn, mảnh vỡ kim loại tốc độ cao, tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu có thể bị xuyên thủng. Với cấu trúc mỏng manh, mắt gần như không có khả năng tự bảo vệ trước các tác động dạng này.
Trong các trường hợp tai nạn pháo nổ, trẻ em thường là nhóm nguy cơ cao bởi hay tò mò, thích nghịch và xem đốt pháo nhưng thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý nguy hiểm. Trẻ thường không biết chọn vị trí an toàn khi xem đốt pháo. Do đó, chỉ một chút lơ là của người lớn cộng với sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ có thể dẫn đến những tai nạn rất đáng tiếc.
Mặt khác, nhiều người chủ quan khi chơi, đốt pháo, trong không gian hẹp, gần nhà dân. Cho rằng pháo nhỏ, pháo tự chế không nguy hiểm nên cho trẻ tự châm pháo, nhặt pháo chưa nổ hết để kiểm tra. Song, thực tế, mọi loại pháo đều tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao, đặc biệt với mắt.
Các bác sĩ khuyến cáo khi xảy ra tai nạn ở mắt do pháo, nạn nhân không được dụi mắt, không tự ý lấy dị vật ra, không nhỏ thuốc tùy tiện. Người bệnh cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch và đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất. Thời gian vàng trong xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo tồn thị lực càng cao.
Lê Nga