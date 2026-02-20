Vỡ nhãn cầu, mù mắt do pháo nổ dịp Tết

Hà NộiBệnh viện Bạch Mai liên tiếp phẫu thuật cấp cứu nhiều nạn nhân vỡ nhãn cầu, dập nát hốc mắt và chấn thương sọ não do pháo nổ chỉ trong ba ngày Tết.

Đại diện bệnh viện ngày 20/2 cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch với những tổn thương phức tạp như rách giác mạc, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại găm sâu hay bỏng hóa chất. Phần lớn di chứng rất nặng nề, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn rất cao. Như người phụ nữ 48 tuổi (Hà Tĩnh), gặp nạn khi đi chúc Tết. Pháo nổ bất ngờ khiến chị vỡ toàn bộ nhãn cầu, dập nát mi mắt, vỡ thành xương hốc mắt và chấn thương sọ não. Các bác sĩ liên khoa Mắt, Tai Mũi Họng và Phẫu thuật thần kinh đã phải phối hợp mổ cấp cứu xử lý đa chấn thương nhưng không thể cứu vãn thị lực cho bệnh nhân.

Một nam giới 45 tuổi (Hải Phòng) cũng nhập viện trong tình trạng tổn thương cả hai mắt, dập não và xuất huyết dưới màng cứng do tự đốt pháo. Ở lứa tuổi nhỏ hơn, bé trai 10 tuổi (Hà Nội) bị xuất huyết nội nhãn trầm trọng sau khi lén giấu bố mẹ nhặt pháo chưa nổ hết để đốt lại.