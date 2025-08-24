Cay đắng khi phát hiện vợ có thai với sếp cô ấy

Cô ấy quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn.

Tôi 42 tuổi, kết hôn 15 năm, có hai con học cấp hai. Gia đình tôi trước nay yên ấm. Tôi làm kỹ thuật cho công ty xây dựng, vợ làm kế toán ở một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống không giàu có nhưng đủ lo cho con, không vướng nợ nần.

Một tối, khi vợ ra ngoài mua đồ, máy tính vợ đang mở nên tôi dùng luôn tìm tài liệu cho con (bình thường tôi ít khi đụng tới máy tính hay điện thoại vợ). Trình duyệt mở sẵn, cô ấy đang lướt Facebook và đọc tài liệu. Tôi thấy trên tab có thông báo sếp cô ấy gửi tin nhắn. Tôi chẳng để ý gì vì nghĩ vợ đang trao đổi công việc (công ty vợ hay bàn công việc qua chat Facebook). Tìm xong tài liệu cho con, như một thói quen tôi bấm sang Facebook (tôi rất thích lướt xem các nhóm có đăng tin gì hot không).

Tin nhắn từ sếp của vợ đập vào mắt khiến tôi chú ý: "Đành xử lý thôi em ạ. Giờ thai còn nhỏ, dễ giải quyết, để to lên mọi chuyện phức tạp hơn". Kéo lên trên chỉ toàn tin nhắn công việc, chắc vợ tôi đã xóa hết tin nhắn khác. Tôi chết lặng, không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn có vấn đề. Tôi cứ ngồi như thế chờ vợ về. Khi vợ về, tôi chỉ cho cô ấy xem và hỏi thẳng. Cô ấy im lặng một lúc rồi bật khóc, quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn. Cô ấy xin tôi nghĩ đến hai con và cho một cơ hội sửa sai.

Tôi ngồi lặng. Trong đầu đủ thứ hình ảnh đan xen: những buổi vợ về muộn nói tăng ca, những bữa cơm tôi đợi đến khuya, những chuyến công tác kéo dài 2-3 ngày... và cả hai đứa con vẫn yêu mẹ vô điều kiện. Tôi muốn nổi giận, muốn mắng chửi nhưng lại chỉ im lặng. Thật cay đắng. Tôi nói mình cần yên tĩnh. Từ hôm đó tới nay hơn hai tuần, tôi vẫn không muốn nói chuyện với vợ, chỉ lặng lẽ đi làm rồi về nhà. Vợ tỏ ra quan tâm gia đình hơn, về sớm nấu cơm, hỏi han tôi, rủ tôi đi chơi. Tôi không biết liệu mình có thể tha thứ được không. Trong hoàn cảnh này, tôi nên cố gắng giữ gia đình vì con hay dừng lại để giải thoát cho cả hai? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Giờ tôi rối quá, chẳng nghĩ được gì.

Thái Hoàng