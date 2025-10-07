Vợ ngoại tình khi tôi đi làm xa

Từ khi tha thứ, tôi luôn bất an; vợ làm gì cũng mập mờ, tôi không còn sự tin tưởng.

Tôi ngoài 30 tuổi, lập gia đình vài năm. Từ ngày cưới, tôi chỉ biết lao vào làm việc, lo kinh tế để vợ con đủ đầy. Vợ muốn gì, tôi đều cố gắng đáp ứng. Do tôi phải đi làm xa, vợ ở quê chăm con. Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối. Rồi tôi phát hiện cô ấy ngoại tình. Ban đầu chối, sau cô ấy mới thừa nhận. Vì con, tôi im lặng bỏ qua. Tôi không sợ khổ, chỉ sợ con thiếu cha mẹ, sợ gia đình tan vỡ làm cha mẹ hai bên buồn lòng.

Thật ra, tôi vẫn còn thương vợ. Điều tôi mong là cô ấy quay về, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, để con được lớn lên trong mái ấm đủ đầy tình thương. Thế nhưng từ khi tha thứ, tôi luôn bất an. Vợ làm gì cũng mập mờ, tôi không còn sự tin tưởng. Giờ tôi phải làm sao? Tiếp tục nhẫn nhịn để giữ gia đình, hay dứt khoát làm lại từ đầu? Liệu vợ ngoại tình rồi có thể quay đầu chung thủy, thật sự vì con, vì chồng mà thay đổi? Hay đó chỉ là bản chất khó đổi, dù vợ có quay về cũng không khác đi?

Hoàng Hải