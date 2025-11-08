Hạnh phúc nhất thế gian nhưng tôi vẫn say nắng anh công nhân

Vợ người kia biết chuyện, gửi những tin nhắn hẹn hò rồi những lần đi nhà nghỉ của chồng mình cho chồng tôi.

Tôi viết những dòng này trong tâm trạng rất tệ. Tôi lấy anh, người chồng thứ hai sau một lần đổ vỡ và có một con trai, anh vẫn là trai tân. Trong 10 năm hôn nhân sau đó, có thể nói tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhà cửa, xe cộ đều từ hai vợ chồng làm nên, anh có công việc ổn định, làm được bao nhiêu đưa hết cho vợ. Tôi chỉ việc đi làm việc của vợ còn nhà cửa con cái chồng tôi làm tất. Vậy mà dạo gần đây, tôi say nắng một anh công nhân thua kém chồng tôi mọi mặt. Cái kim trong bọc không giấu mãi được, vợ người kia biết chuyện. Cô ấy gửi những tin nhắn hẹn hò rồi những lần đi nhà nghỉ của chồng mình cho chồng tôi.

Tối đấy chồng tôi về chỉ khóc, chưa bao giờ tôi thấy anh khóc như vậy. Anh bảo không nghĩ được hậu quả khi bố mẹ hai bên, con cái, hàng xóm biết thì tôi sẽ sống như thế nào. Đến lúc này tôi mới hoảng thật sự, quỳ xuống xin chồng tha thứ. Thấy tôi khóc, lên cơn co giật, chồng lại thương tình, bảo sẽ tha thứ cho tôi lần này, đã nhắn tin xin vợ người kia đừng làm rùm beng lên.

Tôi thấy chồng cứ ngồi một mình trong đêm mà không biết phải làm sao chuộc lỗi. Giờ tôi mới nhận ra mình yêu chồng rất nhiều. Mọi người mắng tôi cũng được nhưng cho tôi một lời khuyên vào lúc này. Chân thành cảm ơn.

Thùy Lam