Vợ ngoại tình đôi ba lần tôi mới phát hiện

Khoảng một tháng trước, tôi phát hiện vợ ngoại tình sau khi đọc được tin nhắn. Theo những gì tôi biết, chuyện này có lẽ đã xảy ra đôi ba lần. Chúng tôi kết hôn được 8 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Từ lúc phát hiện đến nay, tôi thực sự rất đau khổ. Có lẽ chỉ những ai từng rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu được cảm giác bị phản bội nó nặng nề đến mức nào. Tôi gần như không có lúc nào không nghĩ đến chuyện đó.

Vợ thừa nhận mọi việc, tỏ ra rất hối lỗi và van xin tôi tha thứ. Cô ấy đề nghị tôi cho một năm để sửa sai; nếu sau thời gian đó tôi vẫn không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này thì vợ sẽ chấp nhận ly hôn. Tôi rất rối, một phần muốn chấm dứt ngay vì cảm giác bị phản bội khiến tôi không còn cảm xúc gì nữa. Phần khác tôi lại nghĩ đến hai đứa con, chúng còn quá nhỏ và rất đáng yêu để phải sống xa cha hoặc mẹ. Nếu ly hôn, vợ tôi sẽ ra ngoài ở vì đây là nhà của ba mẹ tôi. Dự kiến mỗi người sẽ nuôi một bé.

Hiện tại vợ tôi có công việc kinh doanh riêng nên khá bận rộn. Dù vợ mỗi tối đều ôm tôi, khóc và xin lỗi, nhưng trong lòng tôi trống rỗng, không thể quên được cảm giác bị phản bội. Đến giờ tôi vẫn chưa kể chuyện này cho ai. Tôi đang cân nhắc việc nói với mẹ vợ, bà là người nhẹ nhàng và tinh tế. Tôi làm thế một phần để tôi có người san sẻ, phần khác là tôi nghĩ nếu sau này ly hôn bà có thể hỗ trợ chăm sóc cháu giúp vợ tôi. Tôi thật sự bế tắc và không biết nên tiếp tục hay dừng lại, mong nhận được lời khuyên từ mọi người từng trải qua hoặc có góc nhìn khách quan.

Quốc Trường