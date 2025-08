Vợ vào khách sạn với nam sinh viên sau khi chơi pickleball

Sau khi bị bắt quả tang, vợ cũng không về nhà nữa, chỉ liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn được làm lại.

Tôi thấy em có những biểu hiện rất lạ như đi chơi thể thao về muộn, ít quan tâm đến gia đình, nhắn tin rất nhiều, luôn luôn chú ý đến điện thoại và còn để im lặng, thường không nghe điện thoại trước mặt chồng, con. Rồi tôi đã cài định vị vào xe ôtô và phát hiện vợ đã vào khách sạn với một cậu trai trẻ, sinh viên năm cuối đại học. Chúng tôi kết hôn đến nay được 4 năm. Tôi 28 tuổi, trưởng phòng kế hoạch khối đầu tư và marketing. Vợ 26 tuổi, nhân viên một công ty về công nghệ thông tin. Chúng tôi có con trai 3 tuổi. Do tính chất của công việc làm trong văn phòng, ít đi lại, ít di chuyển nên vợ tôi gần đây có than: "Em bị tăng cân, bạn em đang rủ đi chơi thể thao, tập gym buổi tối". Tôi động viên vợ nếu muốn đi tập thì đi cùng với bạn cho vui, cũng phải vận động để tốt cho cơ thể. Tôi sẽ làm việc nhà rồi đón con, để em có thời gian đi tập.

Sau mấy ngày ra phòng tập, vợ tôi mệt mỏi nên không muốn tập nữa, chuyển sang đánh pickleball. Tôi động viên vợ muốn giảm cân, giảm mỡ thì phải kiên trì tập luyện hàng ngày, rồi cơ thể mới thay đổi được. Chơi môn thể thao này vợ tôi rất vui nên bảo sẽ chăm chỉ tập luyện. Mọi khi vợ tôi thường về nhà lúc 19h tối, khoảng hai tuần sau thì vợ liên tục về muộn, toàn sau 20h, cũng không nhắn tin hay gọi điện về nhà báo lý do. Mỗi lần vợ về muộn, tôi có hỏi em đều nói chơi cố thêm một tiếng nữa với bạn.

Ban đầu tôi nghĩ chắc chơi môn này thấy hay nên vợ rủ bạn chơi thêm. Vợ chơi thể thao về muộn tôi cũng không trách móc gì cả, việc nhà tôi đảm nhận, tôi đưa đón và tắm rửa cho con để vợ có thời gian nghỉ ngơi sau mỗi ngày làm việc. Dần dần vợ tôi có những hành động lạ như không nghe điện thoại trước mặt chồng con, điện thoại để im lặng, lúc nào cũng giữ điện thoại kể cả trong bữa ăn tối, đi tắm cũng phải mang theo. Đôi lúc tôi để ý vợ vừa nhắn tin vừa cười. Vợ không còn quan tâm đến gia đình, cũng không trò chuyện hay chơi với con vào mỗi buổi tối nữa. Chính những hành động lạ này khiến tôi bắt đầu có những cảm nhận không ổn, trước đó vợ rất quan tâm đến gia đình, hay làm việc nhà, quan tâm đến con, mỗi tối đều trò chuyện rồi chơi với con đến 22h mới đi ngủ.

Tôi theo dõi và phát hiện vợ có mối quan hệ khác, em qua lại với một cậu sinh viên năm cuối đại học. Khi xác định rõ vợ đang cùng người tình trong khách sạn, tôi bình tĩnh xử lý mọi việc, cần có người bên phía nhà vợ để làm chứng, tránh trường hợp nhà vợ nghĩ tôi đổ oan cho con gái họ. Tôi gọi cho bố mẹ vợ và em vợ đến địa chỉ khách sạn, có việc gấp. Họ đã đến và chứng kiến tất cả. Vợ bảo do nhận thức kém nên mới làm như thế, mong tôi tha thứ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi nói với bố mẹ vợ: "Chắc do con không đủ niềm tin để mang lại hạnh phúc cho cô ấy nên vợ con mới làm vậy. Cũng có thể do con chưa làm tròn trách nhiệm của một người làm chồng. Vợ con đã muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì hôm nay con không phải gọi bố mẹ và em đến đây. Con xin gửi cô ấy về với bố mẹ, con của con sẽ ở với con".

Cậu sinh viên kia cũng hay ra sân cùng với vợ tôi, đã nói lời xin lỗi tôi. Cậu ấy bảo: "Chị chủ động làm quen với em, nói chưa có người yêu nên em mới tiến đến tìm hiểu. Xin lỗi anh vì em chưa tìm hiểu kỹ". Những lời nói của cậu ấy bố mẹ vợ và em vợ cũng nghe hết. Sau khi bị bắt quả tang, vợ cũng không về nhà nữa, chỉ liên tục nhắn tin xin lỗi và mong muốn được làm lại. Tôi nghĩ một khi không muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì sẽ tìm đủ mọi lý do, có thể lần sau sẽ tìm lý do khác.

Tôi nhờ người bạn là luật sư làm thủ tục ly hôn. Có điều tôi vẫn giấu chuyện của hai vợ chồng tôi với bố mẹ đẻ. Tôi biết mình luôn là niềm tự hào của dòng họ, hàng xóm, giờ mọi người biết chuyện thì bố mẹ và anh trai tôi sẽ xấu hổ lắm. Tôi phải làm sao đây?

