Vợ nén đau buồn lo tang lễ tài tử 'Hậu sinh khả úy'

Thái LanDaria Shevruk - vợ ngoại quốc của tài tử đóng "Hậu sinh khả úy" Om Akapan - nén khóc, cùng gia đình lo tang lễ cho chồng.

Vợ ngoại quốc lo tang lễ tài tử 'Hậu sinh khả úy' Gia đình lo hậu sự tài tử Om Akapan, chiều 23/9. Video: Sanook

Anh qua đời ở tuổi 39 sau gần hai năm điều trị ung thư tim, ngày 22/9. Sau lễ cầu siêu ở chùa Wat That Thong chiều 23/9, gia đình Om Akapan đưa linh cữu của anh đến khu vực tổ chức tang lễ rộng rãi, thoáng đãng hơn để đồng nghiệp và khán giả đến viếng. Khi hay tin Om Akapan mất, hàng nghìn người đổ về chùa thắp hương, tiễn biệt anh, gây tắc nghẽn cục bộ.

Vợ Om Akapan ôm lư hương trong tang lễ của chồng, chiều 23/9. Ảnh: Thairath

Daria Shevruk, vợ Om Akapan, ôm lư hương dẫn đầu gia quyến. Mẹ diễn viên cầm di ảnh con theo sau. Sắp xếp xong khu tang lễ, Daria Shevruk cùng mẹ chồng thực hiện các nghi thức dâng cơm, gõ áo quan người quá cố. Các trang tin giải trí Thái Lan không đề cập Daria Shevruk là người nước nào, mô tả cô nhiều lần nén khóc, cố bình tĩnh chào hỏi từng người đến viếng chồng.

Vợ và mẹ cố tài tử thực hiện nghi thức gõ áo quan theo phong tục tang lễ Thái Lan. Ảnh: Thairath

Daria Shevruk túc trực bên quan tài Om Akapan, chợp mắt chưa đầy hai tiếng. Mẹ chồng cùng em gái tài tử liên tục an ủi, ôm và nắm tay Daria Shevruk. Gia đình cô cũng bay đến Thái Lan tiễn con rể. Theo Sanook, đôi lúc Daria Shevruk thẫn thờ nhìn di ảnh chồng, bên cạnh là vòng hoa do cô đặt in dòng chữ "Mãi mãi yêu anh. Vợ yêu của anh, Daria".

Em chồng (trái) và mẹ chồng (phải) ôm an ủi Daria Shevruk. Ảnh: Sanook

Theo Line Today, Om Akapan tâm huyết với sự nghiệp phim ảnh, không thích phô trương đời tư, chỉ khi anh mất, người hâm mộ lẫn đồng nghiệp mới biết anh đã lập gia đình. Người thân cho biết Daria Shevruk - Om Akapan hẹn hò từ năm 2020, đăng ký kết hôn trước khi tài tử phát bệnh ung thư tim vài tháng, chưa kịp tổ chức lễ cưới. Gần hai năm qua, cô đồng hành chồng trong những đợt hóa trị, phẫu thuật và động viên anh ăn nhiều để có sức khỏe.

Một tháng qua, Om Akapan liên tục chống chọi những cơn đau, Daria Shevruk không rời chồng nửa bước, chu toàn từ miếng ăn đến giấc ngủ. Mẹ diễn viên nói bà thương con trai và xót con dâu vì cô còn quá trẻ, chưa kịp trải nghiệm hạnh phúc hôn nhân.

Theo mẹ của tài tử Om Akapan, những ngày cuối đời, con trai bà vẫn lạc quan, an ủi người thân. Anh cố kể những câu chuyện vui chọc cười mẹ và vợ, đồng thời nói nhớ đoàn phim lẫn khán giả. Tài tử từng định sau khi bệnh được kiểm soát sẽ đóng tiếp một tác phẩm hành động.

Di ảnh cố diễn viên Om Akapan. Ảnh: Thairath

Lễ viếng và nghi thức cầu siêu diễn viên kéo dài đến cuối tuần. Lễ hỏa táng diễn ra lúc 15h ngày 28/9. Hơn 70 nghệ sĩ nổi tiếng Thái Lan đến chùa hỗ trợ gia quyến lo tang lễ Om Akapan.

Diễn viên tên đầy đủ Akkaphan Namart, chạm ngõ màn ảnh từ năm 2008, gây tiếng vang với loạt phim điện ảnh và truyền hình như Trái tim hoang dã, Oán nghiệp, Hậu sinh khả úy, Cô dâu hoàn hảo, Lời nguyền đến từ thiên đường, Nhiệm vụ tình yêu, Ngọn lửa bí ẩn, Sự thật trong băng đảng. Ngoài diễn xuất, Om Akapan còn là thợ lặn chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia các chuyến thám hiểm đại dương.

Tài tử Om Akapan trong phim 'Hậu sinh khả úy' Om Akapan đóng cặp mỹ nhân Min Pechaya trong phim "Hậu sinh khả úy". Video: CH7, dịch Minnie VNFC

Thiên Lam (theo Thairath, Sanook)