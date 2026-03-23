Vợ muốn tôi ký giấy từ chối tài sản mới đồng ý mua nhà

Tôi kết hôn được gần bốn năm, hiện hai vợ chồng vẫn ở nhà thuê trên thành phố. Thu nhập của cả hai đều ổn định, đủ lo cuộc sống và có một khoản tiết kiệm nhỏ. Gần đây, bố mẹ vợ bán đất và ngỏ ý hỗ trợ một khoản tiền lớn để vợ chồng tôi mua nhà, coi như giúp hai đứa ổn định lâu dài. Ông bà cũng nói tiền cho để hai vợ chồng mua nhà, mua thế nào và giấy tờ ra sao tùy hai đứa tự tính, ông bà chỉ muốn chúng tôi có căn nhà để ổn định cuộc sống và cháu đỡ phải ở trọ chật chội. Tôi nghe vậy cũng biết ơn ông bà vô cùng.

Nhưng cách đây vài hôm, vợ bất ngờ nói chuyện với tôi về việc mua nhà. Cô ấy đề nghị rằng nếu dùng tiền của bố mẹ vợ để mua thì tôi nên viết giấy từ chối tài sản, xác nhận căn nhà đó thuộc về vợ, phòng trường hợp sau này có vấn đề. Vợ nói đây tiền bố mẹ cô ấy cho, nếu sau này bố mẹ tôi cho thì cô ấy cũng sẽ ký giấy từ chối tài sản.

Tôi thực sự rất buồn. Trước giờ tôi vẫn nghĩ vợ chồng là cùng nhau xây dựng, cùng chia sẻ nên khi nghe yêu cầu viết giấy từ chối tài sản, tôi cảm thấy hụt hẫng và có chút tổn thương. Bố mẹ vợ hoàn toàn không yêu cầu điều đó. Chính họ còn nói tùy hai vợ chồng tự quyết định, miễn là sống ổn định và hạnh phúc. Nhưng vợ lại chủ động đưa ra yêu cầu này, như kiểu đề phòng tôi vậy. Bố mẹ tôi chỉ biết là chúng tôi được gia đình vợ hỗ trợ và sẽ sớm có nhà cửa ổn định nên rất vui, nói tôi phải biết ơn bố mẹ vợ. Còn chuyện vợ tôi yêu cầu vậy, tôi chưa nói cho bên nội biết.

Vợ nói tôi cứ suy nghĩ, tham khảo kỹ đi, cô ấy chưa vội, ai hỏi thì cứ nói chưa tìm được căn nhà ưng ý, nhưng nếu tôi không ký giấy, cô ấy sẽ không mua nhà. Hoặc tôi phải góp được nửa số tiền mua nhà thì căn nhà đó mới là của chung hai vợ chồng. Gia đình tôi không khá giả, nửa căn nhà ở thành phố có giá trị không nhỏ. Giờ tôi làm gì có nhiều tiền như vậy, nếu có tôi đã mua nhà rồi, đâu cần phải để vợ con đi ở trọ. Chẳng lẽ vợ chồng mà phải đề phòng nhau vậy sao?

Thành Hưng