Vợ muốn nghỉ công việc ổn định để học tiếng Trung tìm cơ hội bứt phá

Vợ chồng tôi đều 35 tuổi, làm công việc văn phòng trong khu công nghiệp tỉnh ven Sài Gòn. Vợ chồng mới mua đất xây nhà xong cuối năm ngoái và đã trả hết nợ. Chúng tôi có bé gái học lớp ba. Công việc ở công ty thì làm từ thứ hai đến thứ bảy, có khi mang việc về nhà làm. Gần đây vợ tâm sự muốn nghỉ việc để đi học tiếng Trung, vì giờ nếu không học, mấy năm nữa qua 40 tuổi muộn mất. Vợ nói hai vợ chồng làm công ty vậy hoài, chỉ bình bình, không có cơ hội nào để bứt phá.

Tài chính gia đình thì lương một người để chi tiêu, lương người còn lại thì để dành. Nếu vợ nghỉ, tôi vẫn cáng đáng kinh tế bình thường, chỉ là không có dư. Tôi thấy lương của vợ ở khu công nghiệp tỉnh như vậy khá ổn, hai vợ chồng chịu khó làm ăn cũng có chút để dành về già. Giờ tình hình kinh tế khó khăn, nếu nghỉ, sau này xin nơi khác cũng khó và học lại từ đầu. Công ty vợ tuy thời gian làm nhiều nhưng chế độ cũng ổn. Tuy vậy, mặt khác tôi không muốn ngăn cản vợ phát triển đam mê. Mong các anh chị từng trải qua tư vấn thêm giúp tôi.

Văn Anh