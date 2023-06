Vợ muốn Kevin Costner chu cấp 248.000 USD mỗi tháng

Vợ tài tử Kevin Costner - Christine Baumgartner - yêu cầu chồng chu cấp 248.000 USD hàng tháng để nuôi ba con khi ly hôn.

Theo People ngày 21/6, trong hồ sơ đệ trình Tòa Thượng thẩm California, Christine nói 248.000 USD (hơn 5,8 tỷ đồng) "ít hơn số tiền thực tế để duy trì lối sống quen thuộc của bọn trẻ". Ngoài ra, cô muốn Kevin phải trả toàn bộ học phí trường tư, các hoạt động ngoại khóa, thể thao và chi phí chăm sóc sức khỏe cho ba con: Cayden 16 tuổi, Hayes 14 tuổi và Grace 13 tuổi.

Gia đình Kevin Costner (thứ hai từ trái sang) ra mắt phim "The Art of Racing in the Rain", năm 2019. Ảnh: WireImage

Theo thỏa thuận tiền hôn nhân, Kevin đồng ý trả 38.000 USD một tháng tiền hỗ trợ nuôi con, bên cạnh những khoản tiền khác như bảo hiểm y tế, chi phí y tế và chi phí trị liệu. Còn Christine phải chuyển khỏi ngôi nhà đang ở - do Kevin mua, trị giá 145 triệu USD - trong vòng 30 ngày kể từ khi nộp đơn ly dị.

Diễn viên muốn giữ lại tài sản riêng, gồm đồ trang sức, các vật dụng cá nhân, khoản thu nhập trước và trong khi kết hôn, sau ngày ly thân, các khoản tích cóp riêng theo quy định của thỏa thuận.

Trong thời gian ly thân, diễn viên đã trả Christine một triệu USD, thêm 200.000 USD giúp cô mua nhà mới, trang trải chi phí, thuế và bảo hiểm trong một năm. Ngoài ra, nghệ sĩ góp 30.000 USD cấp dưỡng con cái và ứng trước 10.000 USD phí di chuyển.

Trong các tài liệu do luật sư của tài tử nộp cho tòa ngày 15/6, thu nhập năm 2022 của Kevin ở mức 19,5 triệu USD, sau khi thanh toán chi phí và thuế còn gần 7,6 triệu USD. Một số chi phí được liệt kê trong hồ sơ gồm việc du lịch thường xuyên đến vùng Caribe, Hawaii và Aspen, chiêu đãi khách, thuê người cung cấp thực phẩm hoặc đầu bếp. Ngoài ra, cả hai chi khoảng 2 triệu USD một năm để trả phí quản lý một số tài sản lớn.

Kevin Costner và vợ, nhà thiết kế túi xách Christine Baumgartner. Ảnh: MediaPunch

Christine đệ đơn ly dị ngày 1/5 với lý do "khác biệt không thể hòa giải", kết thúc 18 năm yêu. Một nguồn tin của Radaronline nói Christine muốn họ dành thời gian cho gia đình tại ngôi nhà ở Santa Barbara, chán nản với "sự ám ảnh của chồng dành cho công việc, gia sản và tiền bạc". Diễn viên rút ngắn thời gian đóng phim YellowStone (2018-2023) nhưng ông lại tập trung đạo diễn dự án phim riêng của mình - Horizon: An American Saga - nên đã khiến vợ tức giận.

Kevin Costner 68 tuổi, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất. Ông nổi tiếng với vai Eliot Ness trong phim The Untouchables (1987). Với YellowStone, Kevin là một trong những ngôi sao truyền hình được trả cao nhất.

Một số tác phẩm tiêu biểu khác là No Way Out (1987), Bull Durham (1988), Field of Dreams (1989), Dances with Wolves (1990), Robin Hood: Prince of Thieves (1991). Kevin nhận nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm hai giải Oscar, ba giải Quả Cầu Vàng, một giải Primetime Emmy và hai giải Screen Actors Guild Awards.

Hôn nhân đầu tiên của tài tử là với Cindy Silva, có ba con. Họ chia tay năm 1994, được Forbes nhận định là một trong những cuộc ly hôn đắt đỏ nhất khi Costner phải trả vợ cũ khoảng 80 triệu USD. Ông có thêm một con trai sau mối tình chớp nhoáng với Bridget Rooney. Tài tử kết hôn lần hai với Christine Baumgartner năm 2004.

Quế Chi (theo People)