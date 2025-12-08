Vờ mua nhẫn rồi giật vàng bỏ chạy

Đà NẵngVũ Hiền, 34 tuổi, đeo khẩu trang, chạy xe máy không biển số đến tiệm vàng vờ hỏi mua chiếc nhẫn 5 chỉ rồi giật vàng bỏ chạy.

Ngày 7/12, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Vũ Hiền (quê Gia Lai) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Nghi phạm Vũ Hiền tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Khoảng 14h ngày 5/12, Hiền bịt khẩu trang vào tiệm vàng Phú Vinh trên đường Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải, TP Đà Nẵng hỏi mua trang sức. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này giật chiếc nhẫn vàng tròn 5 chỉ, vàng 98, trị giá gần 70 triệu đồng rồi phóng xe máy không biển số tẩu thoát về hướng đường Ngô Quyền.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an sở tại khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và truy xét nghi phạm. Đến ngày 7/12, cảnh sát xác định người gây án là Vũ Hiền và triệu tập làm việc.

Hiền khai do nợ nần nên nảy sinh ý định cướp giật. Anh ta mượn xe máy Airblade của bạn gái, tháo biển số ở khu vực chân cầu Tuyên Sơn rồi chạy quanh tìm tiệm vàng vắng người trong giờ nghỉ trưa. Sau khi cướp được nhẫn, Hiền chạy qua nhiều tuyến đường lớn để tránh bị truy đuổi, đến khu vực nhà thờ Cồn Dầu thay áo khoác, mũ bảo hiểm và gắn lại biển số. Sau đó, nghi phạm mang nhẫn đến một tiệm vàng ở phường Hòa Cường bán với giá 65 triệu đồng và tiêu xài hết.

Công an thu giữ chiếc xe máy, điện thoại iPhone 8 Plus và nhẫn vàng 5 chỉ loại vàng 98. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Ngọc Trường