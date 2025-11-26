Vỡ mộng 'ở nhà chồng nuôi', phụ nữ Hàn Quốc đi làm lại

Từng nghĩ ở nhà chăm con là sự hy sinh cao cả, Kim Ji-yeon buộc phải đi làm lại khi khoản nợ mua nhà và chi phí sinh hoạt khiến gia đình cô luôn trong tình trạng "âm" tiền mỗi tháng.

Choi, 42 tuổi, ở Guri, tỉnh Gyeonggi từng có 10 năm làm việc tại một công ty ở Seoul với khoản tích lũy khá. Khi mang thai, cô quyết định nghỉ việc để tránh áp lực, dồn toàn tâm toàn ý cho những năm đầu đời của con.

"Nhưng tôi không lường trước được chi phí sinh hoạt và giáo dục lại tăng khủng khiếp đến vậy. Tôi không thể mãi dựa vào thu nhập của chồng", Choi nói. Gần đây, cô đã quay lại thị trường lao động, nhận một vị trí tại startup công nghệ.

Choi là một trong số hàng nghìn phụ nữ Hàn Quốc đang tạo nên làn sóng "thoát vai" nội trợ. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, trong nửa đầu năm nay, 64,3% phụ nữ đã kết hôn có việc làm - mức cao nhất kể từ năm 2016. Tỷ lệ này tăng gần 10% chỉ trong vòng 5 năm qua, vượt xa tốc độ tăng trưởng việc làm chung của toàn xã hội.

Đây là sự đảo chiều ngoạn mục so với một thập kỷ trước. Khi đó, gần 50% phụ nữ Hàn nghỉ việc hoàn toàn sau khi sinh con đầu lòng. Đàn ông Hàn Quốc thời điểm ấy làm việc trung bình hơn 2.000 giờ mỗi năm - thuộc nhóm cao nhất OECD - và phó mặc việc nhà cho vợ.

Sự khan hiếm nhà trẻ công, chi phí trường tư đắt đỏ và văn hóa doanh nghiệp kỳ thị phụ nữ có con nhỏ từng đẩy nhiều người vợ ra khỏi thị trường lao động. Nhưng nay, áp lực kinh tế đang buộc họ phải phá vỡ định kiến đó.

Kim Ji-yeon, 38 tuổi, quận Nowon, Seoul từng là nhân viên ngân hàng lương cao. Năm 2018, cô nghỉ sinh và sau đó bị công ty buộc thôi việc vì không thể sắp xếp lịch họp muộn. Cô chấp nhận ở nhà làm mẹ toàn thời gian, tin rằng lương của chồng làm tại Samsung đủ nuôi cả nhà.

Nhưng năm ngoái, biến động kinh tế ập đến. Căn hộ 84 m2 gia đình đang trả góp bị định giá tăng vọt, kéo theo lãi suất ngân hàng tăng gấp đôi. Cùng lúc, chi phí học thêm cho con vào lớp 1 ngốn gần 2 triệu won (khoảng 37 triệu đồng) mỗi tháng, trong khi thưởng của chồng bị cắt giảm 30%. Cuối tháng, gia đình cô thâm hụt hơn 1 triệu won.

Không còn đường lui, giữa tháng 6, Kim lôi tấm bằng ngân hàng "đã phủ bụi" 6 năm ra để đăng ký lớp tái đào tạo của chính phủ. Tháng 9 vừa qua, cô tìm được việc bán thời gian tại một công ty chứng khoán nhỏ, làm 5 tiếng mỗi ngày.

Nhờ gửi con vào trường công và chồng chia sẻ việc đón con, Kim có thể đi làm. Chỉ sau một năm, tài chính gia đình từ mức âm đã chuyển sang dư 1,5 triệu won mỗi tháng.

"Trước đây tôi nghĩ ở nhà là hy sinh cho con. Nhưng với tình hình này, không đi làm thì cả nhà sẽ cùng 'chết mòn' vì nợ nần", Kim chia sẻ.

Dữ liệu thống kê cho thấy, phụ nữ có gia đình hiện tập trung nhiều nhất vào các ngành dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội và giáo dục. Trong bối cảnh ngành sản xuất và xây dựng (vốn do nam giới thống trị) đang chững lại, nhu cầu nhân lực chăm sóc cho xã hội già hóa đã mở ra cánh cửa quay lại cho các bà nội trợ, bất kể độ tuổi của con cái họ.

