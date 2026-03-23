Vỡ mộng khi cho thuê nhà chờ tăng giá

MỹBán nhà không được, nhiều người chuyển sang cho thuê để chờ giá lên nhưng vỡ mộng vì khách phá phách và chi phí bảo trì đội lên cao.

Tháng 2/2025, vợ chồng ông Jim Kennedy rao bán căn nhà ba phòng ngủ tại Bluffton, bang South Carolina nhưng rớt giá, không tìm được khách. Qua lời khuyên của bạn bè, họ quyết định chuyển sang cho thuê ngắn hạn trong 6 tháng, chờ thị trường năm 2026 khởi sắc hơn.

Tuy nhiên, khi khách thuê dọn đi, ông Jim bàng hoàng phát hiện ngôi nhà bị tàn phá, đặc biệt là khu vực phòng tắm bẩn thỉu và bừa bộn kinh hoàng. "Việc sở hữu một bất động sản cho thuê thật phiền phức và rắc rối", ông than thở.

Ngôi nhà của Jim và Lindy Kennedy. Ảnh: EXP Realty, Bluffton SC/Jennifer Pavelka.

Trong bối cảnh thị trường nhà đất ảm đạm và người mua nắm quyền chủ động, các chiêu giảm giá không còn hiệu quả. Rất nhiều người bán đành chọn cách trở thành "chủ nhà bất đắc dĩ" giống ông Jim. Dữ liệu từ Zillow cho thấy, khoảng 2,2% tin đăng cho thuê trong tháng 11/2025 vốn là nhà được rao bán trước đó - mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Tại các thành phố lớn như Houston, tỷ lệ này lên tới 4,2%, theo sau là Denver, Austin và Tampa.

Vợ chồng Shivani và Bryce Bailey tại Dallas là một ví dụ khác. Họ rao bán căn hộ ba phòng ngủ từ đầu năm 2024 nhưng khách mua đột ngột rút lui vào phút chót. Do không bán được nhà cũ, kế hoạch mua nơi ở mới của họ bị đình trệ. Cuối cùng, hai vợ chồng đành cho thuê để bù đắp chi phí trả góp hàng tháng.

Việc làm chủ nhà tiềm ẩn rủi ro lớn hơn họ tưởng. Neil Brooks, một môi giới bất động sản tại Phoenix, thường xuyên phải cảnh báo khách hàng về các vấn đề pháp lý. "Bạn phải chuẩn bị tâm lý cho viễn cảnh phải trục xuất người thuê, hoặc thậm chí bị kiện nếu họ gặp tai nạn ngay trong khuôn viên nhà bạn", ông nói.

Theo các chuyên gia, lợi thế cho thuê hiện nay chỉ thuộc về những người đã mua nhà từ giai đoạn lãi suất thấp, khi tiền thu về đủ bù đắp các chi phí thế chấp. Với những người mua nhà lúc lãi suất lập đỉnh, việc cho thuê chẳng khác nào một cuộc "gồng lỗ".

Shivani và Bryce Bailey. Ảnh: Honey Rose

Roderick Conrad và Suvimon Sunakorn ở bang Maryland đã phải tự bỏ hàng nghìn USD để sửa chữa máy giặt, máy rửa bát cho khách thuê, trong khi tiền nhà thu về chỉ đủ trả một phần nhỏ chi phí sở hữu. "Thật bực bội. Tôi ước gì mình đã bán quách đi cho xong", anh Conrad chia sẻ.

Sự gia tăng nguồn cung từ những "chủ nhà bất đắc dĩ" cũng đang vô tình làm hạ nhiệt thị trường cho thuê. Theo Zillow, giá thuê nhà riêng lẻ tại Mỹ trong tháng 2 chỉ tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng chậm nhất trong gần một thập kỷ qua.

Sau trải nghiệm kinh hoàng với người thuê nhà, gia đình Kennedy đã quyết định rao bán lại căn nhà vào tháng 12 năm ngoái với mức giá thấp hơn kỳ vọng. Lần này, họ quyết tâm bán bằng mọi giá để thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "cho thuê".

Nhật Minh (Theo WSJ)