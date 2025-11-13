Vỡ mộng giấc mơ vừa đi làm vừa du lịch châu Âu

Nữ du khách Anh Charlotte Grainger chuyển đến Bồ Đào Nha sống thử như một dân du mục số, nhưng thực tế khiến cô vỡ mộng.

Cây viết tự do người Anh Charlotte Grainger từng theo đuổi lối sống du mục số (digital nomad) giống như nhiều người bạn xung quanh. Cô từng bị cuốn hút bởi hình ảnh những bãi biển xa xôi đầy nắng, gió. Dù có cuộc sống ổn định tại Anh, Charlotte vẫn thường lo lắng sẽ "bỏ lỡ điều gì đó" và luôn khao khát phiêu lưu.

Cô đặt vé chuyến đi hai tháng đến Lisbon, Bồ Đào Nha, với kỳ vọng vừa làm việc vừa khám phá một thành phố mới. Những tháng trước khi lên đường Charlotte háo hức về kế hoạch sống, làm việc và du lịch ở nước ngoài đến mức gặp ai cũng kể. Cô cũng lên kế hoạch tỉ mỉ cho thời gian ở Bồ Đào Nha.

Charlotte (phải) chụp ảnh cùng một người bạn mới quen tại Lisbon. Ảnh: BI

Về không gian để làm việc, cô chọn chỗ gần Cais do Sodre, khu phố lịch sử ven sông, nổi tiếng với chợ ẩm thực, lối đi dạo gần mặt nước, các điểm vui chơi về đêm sôi động và gửi mail trước để đăng ký thành viên. Tiếp đến, cô thuê một căn hộ được quảng cáo "ấm cúng" nằm ở trung tâm khu phố cổ Bica của Lisbon vì chỉ mất 10 phút đi bộ đến chỗ làm việc.

Charlotte nghĩ tới cảnh được sống ở nơi xuất hiện trên Instagram mỗi ngày, nhâm nhi ly cà phê dưới nắng và nhìn ngắm những dãy nhà nhiều màu sắc đặc trưng của thành phố. Trong đầu cô ngập tràn hình ảnh về những người thú vị sẽ gặp gỡ.

Tàu điện cáp treo mang tính biểu tượng ở Lisbon, Elevador da Bica. Ảnh: Lisbon Lisboa Portugal

Ngày khởi hành, cô nhanh chóng thu dọn hành lý, tạm biệt bạn trai và thú cưng để lên đường. Và mọi chuyện chỉ suôn sẻ đến lúc này.

Tại Lisbon, nữ du khách trẻ nhanh chóng vỡ mộng. Đến khu làm việc chung, nơi mở ra để phục vụ những người làm tự do như Charlotte, thứ chào đón cô là âm thanh ồn ào với đủ ngôn ngữ, âm điệu. Cô không quen biết ai, ngoại trừ cười xã giao, chẳng ai nói chuyện với Charlotte hôm đó. Cô có cảm giác như quay lại thời đại học.

Trên đường từ chỗ làm về nhà, Charlotte nhận được cuộc gọi của bố. Cô bật khóc vì không biết mình đang làm gì, vì sao lại đến đây. "Khi đó, tôi thấy mình thật ngốc", cô nói.

Bố Charlotte đã trấn an con gái, hỏi cô lần cuối ăn uống là khi nào. Trong nỗi lo lắng về nơi ở mới, cô đã bỏ bữa trưa và đang đói cồn cào. Dù đang khóc, Charlotte vẫn tìm đến khu ẩm thực, gọi bánh và ăn một mình. Cô tự nhủ "ngày mai sẽ tốt hơn" để trấn an mình.

Ngày tiếp theo, cô tải ứng dụng giúp kết nối bạn bè Bumble BFF. Vài ngày sau, cô gặp người bạn qua ứng dụng tại quán bar cách chỗ ở gần một tiếng di chuyển. Sau vài phút trò chuyện, hai cô gái nhận ra họ không có điểm chung nên dùng hết đồ uống và chia tay ngượng ngùng.

Charlotte làm quen vài người bạn nữa, nhưng kết quả tương tự lần đầu khiến cô xấu hổ về lựa chọn của mình. Vốn là người hướng ngoại, nữ du khách Anh tự tin về khả năng kết bạn mới. Nhưng ở Lisbon, cô đã trải qua nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, gần như không nói chuyện với ai.

Phố Hồng (Pink Street) nằm ở khu Cais do Sodré tại Lisbon. Ảnh: Travel lemming

Rào cản ngôn ngữ là một trong những trở ngại lớn. Cô biết vài câu Tây Ban Nha giao tiếp đơn giản, trong khi dân địa phương nói tiếng Bồ Đào Nha. Mọi thứ sau đó không như ý muốn đến mức cô muốn bay về nhà sớm.

Trong hai tháng ở Lisbon, Charlotte đón hai khách đến thăm nhà: anh họ và bố. Mỗi người ở lại với cô vài ngày, cùng khám phá thành phố. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, cô cũng tìm được người bạn đến từ Canada, đều là dân du mục số. Sau đó, cô cũng biết thêm Natalia, người địa phương. Họ giữ liên lạc với nhau và những lần trở lại Bồ Đào Nha sau này, Charlotte ở lại nhà Natalia.



Nhìn lại hai tháng làm việc ở nước ngoài và đi du lịch, Charlotte hầu như không thu hoạch được mấy trải nghiệm. Khi bình tĩnh và suy nghĩ lại về chuyến đi, cô nhận ra lỗi lớn nhất chính là thiếu kết nối thật sự giữa con người với nhau. Cô không chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết bạn, hòa nhập vào cuộc sống mới và mọi thứ đúng là "không như mơ".

Anh Minh (Theo Business Insider, Lisbon Portutal Tourism)