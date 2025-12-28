Vỡ mộng 'giấc mơ Mỹ' của người trẻ Ấn Độ

Vượt rừng rậm và băng đảng tội phạm để đến Mỹ với kỳ vọng đổi đời, nhưng Mohit Kaatiya giờ đây chỉ thấy nợ nần, sợ hãi và tương lai bất định.

Mohit Kaatiya, 22 tuổi, dành phần lớn thời gian đi lại trong căn hộ thuê với rèm cửa luôn kéo kín mít. Đã đặt chân đến Mỹ, nhưng anh vẫn sống như một kẻ trốn chạy. "Tôi không biết mình sẽ phải sống thế này bao nhiêu năm nữa, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo", Mohit nói, ánh mắt đầy lo âu.

Mohit Kaatiya trong căn hộ ở Mỹ. Ảnh: CNA

Rời Ấn Độ với niềm tin "nước Mỹ sẽ thay đổi cuộc đời", chàng trai trẻ đã vượt biên trong đêm, băng qua những khu vực nguy hiểm nhất thế giới và suýt mất mạng dưới họng súng của các nhóm bắt cóc. Khi đó, anh tin rằng mọi gian khổ sẽ được đền đáp bằng một "cái kết xứng đáng". Nhưng thực tế khác xa kỳ vọng.

Mohit là một trong hàng nghìn thanh niên Ấn Độ đi theo "Dunki" - thuật ngữ ám chỉ tuyến di cư bất hợp pháp từ Nam Á sang Mỹ hoặc châu Âu. Hành trình này không visa, không sự bảo vệ và gần như không có đường lui. Để có vé đi, nhiều gia đình ở quê nhà đã phải bán đất, thế chấp tài sản cho các đường dây buôn người.

"Ở tuổi tôi, gần như không có cửa xin visa du lịch dù hồ sơ tốt, nên tôi buộc phải chọn con đường này", Mohit thừa nhận.

Hành trình của anh bắt đầu từ Haryana, nơi những video trên mạng xã hội tô vẽ cuộc sống ở Mỹ như thiên đường. Một hệ sinh thái "cò mồi" mọc lên nhan nhản, hứa hẹn đưa người sang Mỹ nhanh gọn. Theo Mandeep, một người am hiểu đường dây này, giá đi bằng đường hàng không (giấy tờ giả) lên tới 94.000 USD. Những người ít tiền hơn như Mohit chọn gói 35.000 USD để "đi bộ" qua rừng rậm Nam Mỹ.

Chặng đường kinh hoàng nhất là Darien Gap - 100 km rừng thiêng nước độc nằm giữa Colombia và Panama. Tại đây, số phận người di cư nằm trong tay các băng đảng vũ trang (cartel). "Nếu rơi vào tay tội phạm địa phương, ngay cả các đầu mối môi giới cũng không thể can thiệp", Mandeep tiết lộ.

Sau 6 tháng băng qua 13 quốc gia, nếm trải đói khát và sợ hãi, Mohit và em trai đến được biên giới San Diego vào ngày 6/11/2024. Trớ trêu thay, đó cũng là thời điểm nước Mỹ siết chặt kiểm soát biên giới sau bầu cử.

Mohit Kaatiya (trái) đang quay vlog về chuyến vượt biên đến Mỹ. Ảnh: CNA

Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi họ đặt chân lên "miền đất hứa". Em trai Mohit bị bắt giữ tại Texas và đối mặt án trục xuất. Trong cuộc gọi video cuối cùng từ trại giam, người em bật khóc vì hối tiếc số tiền 45.000 USD đã đổ sông đổ bể. Mohit may mắn hơn khi trốn thoát, nhưng mất liên lạc với môi giới, không giấy tờ tùy thân và phải sống chui lủi tại California suốt hơn một năm qua.

Năm 2025 ghi nhận kỷ lục buồn với cộng đồng di cư Ấn Độ: khoảng 3.360 trường hợp bị trục xuất, tăng gấp 5 lần so với năm 2023. Nhưng bị trục xuất vẫn chưa phải là kịch bản tồi tệ nhất.

Tại thị trấn Bholath (bang Punjab, Ấn Độ), ông Bobby Singh, 45 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm con trai Sagar, 19 tuổi. Sagar được hứa đưa sang Pháp qua đường Nga, nhưng đã bặt vô âm tín sau khi đến Moskva. Các cò mồi trấn an gia đình là "an toàn", nhưng những người cùng đi nói rằng chàng trai trẻ có thể đã bỏ mạng trên đường đi.

"Giờ tôi chỉ ước con trai mình trở về, dù thế nào đi nữa", ông Bobby nghẹn ngào.

Với những người như Mohit, giấc mơ Mỹ giờ đây không phải là nhà lầu xe hơi, mà chỉ đơn giản là không bị cảnh sát gõ cửa bắt đi trong đêm.

Ngọc Ngân (Theo Guardian)