Vợ ly hôn vì tôi để lộ việc làm đẹp của em

Tháng 7 vừa rồi tôi có nói với người bạn thân của vợ về việc vợ đi làm đẹp; vợ đòi ly hôn vì tôi không giữ lời.

Tôi 47 tuổi, vợ kém 9 tuổi, từ lúc quen đến giờ đã 20 năm. Vợ chồng tôi có một trai một gái, con trai học lớp 11, con gái học lớp 5, hai cháu thật ngoan; kinh tế ổn định. Tôi là dân ở tỉnh lên Sài Gòn học. Do gia đình ở quê khá nghèo và đông anh chị em nên chỉ lo cho tôi một thời gian đầu, sau đó tôi tự kiếm thêm việc làm.

Sau khi tốt nghiệp đại học thứ hai, tôi đi làm và kết hôn mặc dù gia đình cấm với lý do không hợp tuổi. Vợ tôi trước sống với bà ngoại vì ba mẹ ly dị và họ đều có gia đình mới. Chúng tôi sống ở nhà vợ sau khi cưới. Hai năm sau tôi làm công ty nước ngoài, dành dụm một ít tiền và nhờ vợ vay mượn thêm để mua đất, xây nhà. Vợ tôi làm cơ quan nhà nước, lương đủ sống, lo ăn uống cho gia đình, còn tôi làm để trả nợ vay. Sau khi trả nợ xong, tôi vẫn giữ tiền vì thu nhập cao hơn vợ nhiều.

Cách đây 4 năm, vợ xin phép tôi đi làm đẹp nhưng tôi không cho, sau một hồi tranh luận tôi cũng đưa đón vợ đi. Gần đây, vợ có nói mấy người chồng của đồng nghiệp làm lương bao nhiêu là đưa hết cho vợ. Tính vợ hay xài hơi phung phí, tôi không đồng ý đưa hết lương, chỉ đưa đủ chi phí gia đình và con đi học. Đến khi con trai đi học cấp ba, tôi dành dụm một số tiền (không phải của riêng tôi, có công của vợ nữa), đưa cho vợ đứng tên để gửi ngân hàng, con trai tôi có biết. Chúng tôi lấy tiền lãi để chi phí học hành cho con, số tiền đó sau này là của con.

Có nhiều lúc chúng tôi gây gổ nhưng tôi chưa bao giờ đánh vợ. Tôi cũng không rượu chè, đánh bài hay ngoại tình, chỉ có tính tiết kiệm (hơi quá) để tích lũy tiền cho con sau này đi du học. Tôi nghĩ lỗi của mình là từ khi nói chuyện vợ đi làm đẹp cho một người bạn thân của cô ấy hồi cuối tháng 7 vừa rồi. Vợ đòi ly hôn vì chúng tôi có nói với nhau sẽ không cho người thứ ba biết. Chúng tôi làm cam kết là không nói xấu nhau. Thế nhưng khi gặp mẹ vợ, bà hỏi tôi vì sao không đưa dư giả tiền cho vợ, tôi rất bức xúc rồi kể chuyện đó ra, dặn bà nhiều lần là không cho vợ biết.

Khoảng cuối tháng 10 vừa qua, tôi hỏi chuyện tình cảm của vợ chồng mình như thế nào, vợ 3 lần trả lời không biết. Tôi nói nếu như vậy thì ly hôn. Ý tôi ở đây chỉ muốn vợ chồng sống hòa thuận như trước. Vợ làm đơn ly hôn nhưng tôi không ký, cô ấy đi tham khảo chị hàng xóm về vấn đề đơn phương ly hôn. Chị hàng xóm khuyên vợ tôi đừng ly hôn. Chuyện tưởng đâu im ắng thì bất ngờ vợ quát vào mặt tôi vì tôi nói chuyện ấy cho mẹ vợ nghe. Tôi không thể kéo dài thời gian với vợ và đành đồng ý cuối tháng 11 này ly hôn.

Tôi thương vợ và hai con nhưng vợ nói hết duyên nợ rồi. Tôi muốn níu kéo, còn vợ đòi chia tay. Giờ tôi làm trong ngành giáo dục, hiểu con mình sau này sẽ như thế nào nếu gia đình tan vỡ. Mong mọi người chân thành đóng góp ý kiến để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi khen vợ nấu cơm ngon nhưng cô ấy không nói gì. Tôi nhờ hai con giúp hàn gắn với vợ nhưng vợ không ý kiến gì, tôi phải làm sao đây?

Quang Hải