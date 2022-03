Vợ luôn quan trọng hóa việc tôi nhậu

Tôi 50 tuổi, vợ kém năm tuổi, con đã lớn, kinh tế gia đình ổn. Tôi là công chức, vợ làm doanh nghiệp nên vất vả hơn tôi.

Chúng tôi có thể nói là cũng hạnh phúc, vợ chồng cân bằng trong mọi chuyện, thu nhập ngang nhau. Cô ấy cũng là người tốt tính vui vẻ mềm mỏng và cũng được nhiều người quý mến. Tôi là trụ cột gia đình, chăm lo vợ con, san sẻ việc nhà với vợ. Suốt 20 năm chung sống, mâu thuẫn vợ chồng hầu như chỉ xoay quanh chuyện đi nhậu của tôi. Ngoài ra tôi có mắc lỗi một lần nhưng được vợ tha thứ, còn lại hầu như không có chuyện gì cả. Cứ tôi đi nhậu là dễ xảy ra cãi nhau, giận hờn, chuyện này lặp đi lặp lại.

Khi tôi 36 tuổi, kinh tế khá hơn, trước đó cũng đâu có tiền mà nhậu. Hồi ấy còn trẻ, cũng ham vui, tuần nhậu khoảng ba, bốn lần. Vợ khó chịu, áp đặt tôi tuần chỉ được nhậu hai lần, có dịp gì mà nhậu thêm lần nữa là vợ giận và gây chuyện, đòi hỏi tuần sau phải giảm. Tôi nghĩ đâu thể cứ cứng nhắc như vậy được, cảm giác bị gò bó nên không thực hiện. Ai cũng có thể vui trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời chứ đâu phải nhậu mãi thế. Vợ giận dỗi cũng chẳng giải quyết được gì, tôi nói em hãy tìm niềm vui với bạn bè, con cái hoặc mua sắm, đừng chăm chăm vào tôi rồi mang mỏi mệt vào thân. Vợ không nghe.

>> Tôi thay đổi vì chồng ham nhậu

Tôi nhậu như vậy trong vòng bốn năm, khi bị gout mới giảm nhậu, điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì việc tập thể thao. Không khí gia đình tôi nhẹ nhàng hơn. Giờ sức khỏe giảm sút, tôi giảm nhậu nhiều, tuần chỉ đi một lần, có tuần không nhậu. Chăm tập thể dục thể thao, ngày nào đúng buổi tập thì không ai rủ tôi nhậu được. Cơ thể tôi cũng săn chắc hơn rất nhiều bạn bè cùng tuổi. Do ăn uống điều độ và có tập thể dục nên tôi có thể uống được nhiều bia hơn lúc trẻ, tôi thấy rất vui vì đó là kết quả của quá trình rèn luyện bản thân.

Thỉnh thoảng tôi nhậu với bạn bè thoải mái một bữa, cũng có say. Có một lần say quá tôi lái xe bị lạc đường, còn có lần về khuya mà điện thoại hết pin không liên lạc được khiến vợ lo lắng. Từ đó trở đi vợ khắt khe với tôi hơn nhiều. Vợ có bệnh đau bao tử từ hồi trẻ, cứ buồn phiền là đau. Tôi nói vợ hãy vui vẻ, suy nghĩ đơn giản thôi, tôi ngần này tuổi này rồi, không nghe ai và không thay đổi được đâu, có giận hờn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vợ một mực bảo nhậu say lái xe nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe và gia đình, sau đó gây áp lực với tôi.

Mới đây, tôi có nhậu với bạn bè, hơi say, đi từ trưa đến 8-9h tối, vợ gọi điện liên tục không được thì gọi cho bạn tôi kêu tôi về. Bạn mang xe tôi về nhà và vợ ra quán đón tôi. Tôi không lái xe gây nguy hiểm gì. Vậy mà về nhà vợ chiến tranh lạnh hai tuần nay và đau bao tử đến mức không đi làm được. Vợ cứ quan trọng hóa vấn đề, nói chịu đựng nhau không nổi thì sống riêng. Có phải vợ đang tìm cách ép buộc tôi sống theo suy nghĩ của cô ấy? Tôi cần phải cư xử với vợ như thế nào cho phải?

Khang

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc